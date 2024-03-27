Производитель средств спасения при пожаре построит ещё один цех в Подмосковье

Компания «Самоспас» увеличит производственные мощности за счёт строительства ещё одного цеха в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста. «Самоспас» разрабатывает и производит средства спасения и эвакуации чрезвычайных ситуациях.
«В конце прошлого года компания запустила цех по производству приспособлений для эвакуации и теперь приступила к строительству второго цеха на территории городского округа Истра. Объём инвестиций в проект увеличится со 150 млн до 250 млн рублей. Ввести в эксплуатацию новую площадку планируется в третьем квартале этого года», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.«Самоспас» более 15 лет производит устройства для экстренной эвакуации людей из высоток. В основном это канатно-спускные автоматические устройства, которые используют, если пути отступления блокированы огнём или задымлены.
«Пожар или другая опасность могут привести людей не только в подвал или на улицу, но и на крышу. С помощью системы «Самоспас» можно эвакуироваться с высоты самостоятельно, не дожидаясь приезда спасателей. Системы полностью автоматические: устройство закрепляется за предустановленную анкерную точку, человек выкидывает трос, надевает косынку и спускается из окна с высоты до 200 м», – рассказал гендиректор компании Илья МаликовВ Подмосковье планируется не только производить системы для эвакуации, но и испытывать их на собственном высотном полигоне.
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Лора Луганская