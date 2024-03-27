В Сергиево-Посадском округе запустят производство инфракрасных обогревателей

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Завод по выпуску инфракрасных стеклянных обогревателей построили на территории Сергиево-Посадского городского округа, земля инвестору — компании «Загорское монтажное управление» — была предоставлена без торгов, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Общий объём инвестиций в проект составляет почти 235 миллионов рублей», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.В настоящее время строительство завода общей площадью 2,7 тыс. квадратных метров уже завершено, в состав предприятия входят цеха по производству и сборке продукции, зона упаковки, склад, а также вспомогательные помещения.
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