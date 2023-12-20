Росстат: За минувшую неделю куриные яйца подорожали на 4,62 процента

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В период с 12 по 18 декабря куриные яйца в России подорожали на 4,62 процента, об этом сообщает Росстат.
«Цены на яйца куриные в 46 субъектах Российской Федерации выросли на 0,1-5,0%, в 36 субъектах – на 5,1-14,4%. В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре цены не изменились. В Тульской области и Чукотском автономном округе цены на яйца куриные снизились на 3,5% и 0,2% соответственно», - прокомментировали ситуацию представители Росстата.
Ранее в пресс-службе Минсельхоза сообщили, что цены на куриные яйца должны стабилизироваться после Нового года. Как отметили в министерстве, нормализация потолка цен будет достигнута благодаря наращивание внутреннего производства продукта, а также ввоз куриных яиц из дружественных стран, таких как Азербайджан и Турция.
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Евгения Парфентьева