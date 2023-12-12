«Известия»: Эксперт Чумаков объяснил причину роста цен на огурцы в России

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Цены на огурцы за месяц выросли на 35,1%, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия». О том, с чем это связано, рассказал изданию эксперт Дмитрий Чумаков, генеральный директор Vector Market Research.
По его словам, рост цен на овощи закрытого грунта сейчас предопределяется сезонным фактором, связанным с окончанием продаж овощей открытого грунта и сезонных парников, и заменой их овощами, которые завозятся в Россию по импорту, а также производятся в РФ в круглогодичных тепличных комплексах.
Себестоимость производства овощей закрытого грунта значительно выше, что также оказывает влияние на формирование цены, подчеркнул эксперт.
Ранее стало известно, что сразу в десяти российских регионах стоимость огурцов выросла от 50 до 136%, в 43 — от 30 до 50%, лишь в 31 субъекте они подорожали от 0,5 до 30%.
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Артем Путинцев