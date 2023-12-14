Экономист Кричевский: минимальная корзина продуктов в РФ хуже, чем в блокадном Ленинграде

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В ноябре 2023 года стоимость минимальной месячной корзины продуктов в России выросла на 5,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года. По данным Руспродсоюза, набор питания обойдётся одному россиянину минимум в 5803,4 рубля.
Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский подчеркнул, что минимальную корзину продуктов рассчитывают буквально по граммам и миллилитрам, из-за чего статистические цифры сильно отличаются от реальных. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
При этом, Минэкономразвития подсчитало, что годовая инфляция в России в конце ноября превысила 7,5%. Эта цифра выше данных Руспродсоюза, отметил эксперт. По его мнению, это нужно, чтобы уменьшить бюджетные расходы на социальные выплаты и показать, что цены на продукты в России растут не так быстро, как общий уровень инфляции.
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«Прожиточный минимум был введён в 1992 году и рассматривался как временная мера до стабилизации ситуации в экономике, и эта стабилизация уже 30 лет никак не наступит. Туда входили самые необходимые продукты питания и непродовольственные товары, срок использования которых был просто запредельный. Например, одно пальто планировалось носить семь лет, а две пары носков — три года. А что касается продуктов питания, там был определён самый минимум на уровне ниже блокадного Ленинграда, мол, там же люди как-то выживали, вот и вы выживете», — отметил экономист.
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Екатерина Шмакова