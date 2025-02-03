Производители в ЕС требуют повысить пошлины на удобрения из России

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Производители удобрений в ЕС требуют увеличить пошлины на российскую продукцию аналогичного типа. Об этом сообщила газета Financial Times.
Производители отмечают, что действующие пошлины, которые нацелены на ограничение поставок дешевых российских удобрений на рынок Европейского союза, «слишком низкие и запоздалые». По данным компаний, их доходы серьезно сократились из-за резкого роста затрат в последние годы.
Основная проблема заключается в том, что Россия использует свое топливо для увеличения производства и экспорта удобрений, которые не подпадают под санкции, после того как Европа прекратила закупки российского газа, говорится в материале издания. В результате чего российская продукция становится более доступной для европейских фермеров.
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