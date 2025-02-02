МИД Испании: Европа понимает необходимость восстановления отношений с Россией

Фото: istockphoto/ffikretow
В Европе отдают себе отчет в необходимости примирения и повторного налаживания отношений с Россией в будущем. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
В интервью газете El Diario он отметил, что очевидным для всех является тот факт, что после окончания украинского конфликта европейские страны по-прежнему будут иметь достаточно протяженную границу с Россией.
По его словам, устранение противоречий и примирение должно происходить на основе признания суверенного равенства государств и взаимного уважения. Альбарес также считает, что сейчас мир находится в такой же ситуации, которая наступила после падения Берлинской стены.
Читайте также:
Келлог: Трамп хочет создать России и Украине рычаги для мирных переговоров
Меркурис: США хотят исключить ЕС и Киев из переговоров по конфликту на Украине
ЕС вводит пошлины на весь сельскохозяйственный импорт из России и Белоруссии
«Мы должны будем заняться восстановлением отношений с Москвой», — подчеркнул глава испанского внешнеполитического ведомства.
По его словам, устранение противоречий и примирение должно происходить на основе признания суверенного равенства государств и взаимного уважения. Альбарес также считает, что сейчас мир находится в такой же ситуации, которая наступила после падения Берлинской стены.
«Мы не сталкиваемся со сменой парадигмы, но мы сталкиваемся с моментом, когда мы должны решить, куда мы пойдем в ближайшие десятилетия»», — заключил глава МИД Испании.
Читайте также:
Келлог: Трамп хочет создать России и Украине рычаги для мирных переговоров
Меркурис: США хотят исключить ЕС и Киев из переговоров по конфликту на Украине
ЕС вводит пошлины на весь сельскохозяйственный импорт из России и Белоруссии
Александр Бойцов