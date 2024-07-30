В Подмосковье отметили значительный рост производства одежды и текстиля

Подмосковные организации выплатили сотрудникам в первом полугодии текущего года задолженность по заработной плате более чем на 57 млн рублей. Такие данные привели в пресс-службе Минсоцразвития региона. Там уточнили, что права на оплату труда восстановили для примерно 1 тысячи работников.