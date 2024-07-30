В Подмосковье отметили значительный рост производства одежды и текстиля

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В Московской области за шесть месяцев текущего года производство одежды выросло в годовом исчислении на 16,3%, а выпуск текстильных изделий – на 25,4%.
Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Нарастили объёмы производства по сравнению с прошлогодними показателями и предприятия по выпуску одежды. Без учёта одежды из меха производство выросло почти на 22%. На 10% в годовом исчислении увеличилось производство вязаных и трикотажных изделий и одежды.
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«Объём производства предприятий, специализирующихся на отделке тканей и текстильных изделий, в первом полугодии увеличился почти в 1,5 раза – на 49,8%. Выпуск прочих текстильных изделий вырос в годовом исчислении без малого на треть, прибавив 27,9%», – отметила Зиновьева.
Нарастили объёмы производства по сравнению с прошлогодними показателями и предприятия по выпуску одежды. Без учёта одежды из меха производство выросло почти на 22%. На 10% в годовом исчислении увеличилось производство вязаных и трикотажных изделий и одежды.
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Лора Луганская