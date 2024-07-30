В Московской области выплатили задолженность по зарплате на 57 млн рублей

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Подмосковные организации выплатили сотрудникам в первом полугодии текущего года задолженность по заработной плате более чем на 57 млн рублей. Такие данные привели в пресс-службе Минсоцразвития региона. Там уточнили, что права на оплату труда восстановили для примерно 1 тысячи работников.
«В первом полугодии полностью погасили задолженность по зарплате в городских округах Мытищи, Серпухов, Ступино, Дубна, Сергиев Посад, Истра, Балашиха, Клин, Пушкино и Коломна. Права работников, выплата задолженности по зарплате и многие другие вопросы каждый месяц рассматривают на совещаниях Штаба по оперативному решению вопросов в сфере занятости населения и обеспечению стабильности на рынке труда в Московской области», – отметили в ведомстве.Там добавили, что в случае нарушения трудовых прав работник может обратиться в Государственную инспекцию труда по Московской области. Можно обратиться по телефону горячей линии 8 (991) 104-92-36.
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