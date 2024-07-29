В Сергиевом Посаде на земле за 1 рубль запустят импортозамещающее производство пуль

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Сергиево-Посадском городском округе появится предприятие по производству пуль для пневматического оружия, которое применяют спортсмены и охотники. Производство построит компания «Пневмотех», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Продукция компании на 55% закроет потребности российского рынка. Начать строительство производственно-складского комплекса инвестор планирует в этом году.
Это будет высокотехнологичное предприятие, на котором смогут производить до 10 тыс. пуль в час калибра от 4,5 мм до 6 мм. Продукцию будут упаковывать в металлические баночки и гофро-тару для транспортировки. Выпустить первую готовую продукцию компания планирует в январе 2027 года.
На новой площадке компания планирует создать около 20 рабочих мест.
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«Для реализации импортозамещающего проекта компании «Пневмотех» получил участок по региональной программе «Земля за 1 рубль» в Сергиево-Посадском городском округе. Объём инвестиций в строительство и оснащение производственного комплекса составит около 50 млн рублей. Производственные мощности предприятия позволят ежегодно производить не менее 30 млн пуль для пневматического оружия», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Это будет высокотехнологичное предприятие, на котором смогут производить до 10 тыс. пуль в час калибра от 4,5 мм до 6 мм. Продукцию будут упаковывать в металлические баночки и гофро-тару для транспортировки. Выпустить первую готовую продукцию компания планирует в январе 2027 года.
На новой площадке компания планирует создать около 20 рабочих мест.
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Лора Луганская