Производство электрооборудования в Подмосковье выросло почти на 20%

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Производство электрического оборудования в Подмосковье за шесть месяцев 2024 года выросло примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой статистикой поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Производство электрооборудования увеличен на 19,5% по сравнению с прошлогодним показателем. При этом производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей в этот период выросло более чем в два раза – на 212,9%», – уточнила Зиновьева.По данным министерства, в этот период более чем на 16% выросло производство электродвигателей, генераторов, контрольно-измерительной аппаратуры, трансформаторов и распределительных устройств.
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Лора Луганская