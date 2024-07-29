В Подмосковье с начала года ввели в оборот более 6,7 тыс. га сельхозземель

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Более 6,7 тыс. гектаров ранее неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения ввели в оборот в Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Кампания по вводу в оборот неиспользуемых сельхозземель стартовала в Подмосковье в первом квартале 2024 года. К настоящему моменту в оборот введено 6,7 тыс. га такой земли, годовой план выполнен на 27%», — говорится в сообщении.Лидером по вводу в оборот земель сельхозназначения стал Можайск (1322,97 гектара). Второе место по этому показателю занял округ Шаховская (808,3 гектара), третье — округ Лотошино (704 гектара). На четвёртое место вышел округ Ступино, где в оборот ввели 679,2 га ранее неиспользуемых сельхозземель. А замыкает топ-5 Волоколамск с результатом 487,1 га.
Всего в этом году в Московской области планируется ввести в сельхозоборот около 25 тысяч гектаров.
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