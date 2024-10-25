Производство майонеза в Подмосковье выросло за год на 9%

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В Подмосковье объём производства майонеза за восемь месяцев с начала года увеличился на 9% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«За восемь месяцев региональные предприятия произвели 42,4 тыс. тонн майонеза. На долю подмосковных производителей приходится более 32% в Центральном федеральном округе и свыше 8% общероссийского объёма. В ассортименте майонез провансаль классический, оливковый, с лимонным соком, на перепелином яйце и вегетарианский», – рассказали в Минсельхозпроде региона.Крупнейшими подмосковными производителями там назвали ООО ПК «Ильинское 95» в городском округе Щёлково, ООО «Ногинский Пищевой Комбинат» и ООО ПК «Тогрус».
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