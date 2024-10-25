В Орехово-Зуеве построят импортозамещающее производство сельхозтехники

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Московской области появится импортозамещающее предприятие по выпуску техники для агропрома. Завод планирует запустить компания «РиКС» в Орехово-Зуевском городском округе на участке, переданном по региональной программе «Земля за 1 рубль».
Об этом рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На новом предприятии будут производить транспортёры-подборщики картофеля и загрузчики навалом. Производственный цикл будет организован на российском оборудовании. В работе также планируется использовать только отечественные комплектующие. Строительство производства сельскохозяйственной техники в Подмосковье позволит сократить зависимость от импорта и укрепить продовольственную безопасность.
Для реализации импортозамещающего проекта Минимущества Московской области представило инвестору по символической цене 5,3 га земли. На ней компания возведёт промышленный комплекс площадью 6 тыс. кв. м.
Подобрать участок по программе «Земля за 1 рубль» под строительство импортозамещающего производства можно на Инвестиционной карте Московской области.
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«Инвестиции в проект технологического суверенитета компании «РиКС» оцениваются в 130 млн рублей. На предприятии будет создано около 30 рабочих мест. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2027 год», – отметила Зиновьева.
На новом предприятии будут производить транспортёры-подборщики картофеля и загрузчики навалом. Производственный цикл будет организован на российском оборудовании. В работе также планируется использовать только отечественные комплектующие. Строительство производства сельскохозяйственной техники в Подмосковье позволит сократить зависимость от импорта и укрепить продовольственную безопасность.
Для реализации импортозамещающего проекта Минимущества Московской области представило инвестору по символической цене 5,3 га земли. На ней компания возведёт промышленный комплекс площадью 6 тыс. кв. м.
Подобрать участок по программе «Земля за 1 рубль» под строительство импортозамещающего производства можно на Инвестиционной карте Московской области.
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Лора Луганская