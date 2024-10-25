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В Орехово-Зуеве построят импортозамещающее производство сельхозтехники

25 октября 2024, 14:37
Фото: пресс-служба ​Мининвеста МО

Фото: пресс-служба ​Мининвеста МО

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В Московской области появится импортозамещающее предприятие по выпуску техники для агропрома. Завод планирует запустить компания «РиКС» в Орехово-Зуевском городском округе на участке, переданном по региональной программе «Земля за 1 рубль».
Об этом рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Инвестиции в проект технологического суверенитета компании «РиКС» оцениваются в 130 млн рублей. На предприятии будет создано около 30 рабочих мест. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2027 год», – отметила Зиновьева.


На новом предприятии будут производить транспортёры-подборщики картофеля и загрузчики навалом. Производственный цикл будет организован на российском оборудовании. В работе также планируется использовать только отечественные комплектующие. Строительство производства сельскохозяйственной техники в Подмосковье позволит сократить зависимость от импорта и укрепить продовольственную безопасность.

Для реализации импортозамещающего проекта Минимущества Московской области представило инвестору по символической цене 5,3 га земли. На ней компания возведёт промышленный комплекс площадью 6 тыс. кв. м.

Подобрать участок по программе «Земля за 1 рубль» под строительство импортозамещающего производства можно на Инвестиционной карте Московской области.

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ЦБ РФ раскрыл, что нужно для возвращения инфляции к цели в 4%
25 октября 2024, 15:05

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Необходима значительно более высокая среднесрочная траектория ключевой ставки, чтобы вернуть инфляцию к цели в 4%. Об этом сообщается в пресс-релизе Банка России.
Отмечается, что вернуть инфляцию к цели и стабилизировать её около 4% удастся только при куда более высокой среднесрочной траектории ключевой ставки, чем прогнозировалось в июле.

Также в Центробанке подчеркнули, что принимают решения с опорой на объявленные параметры бюджетной политики. Их изменение может потребовать введения последующих изменений в проводимую денежно-кредитную политику.

Ранее в этот день Банк России объявил о повышении ключевой ставки.

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#экономика
#ключевая ставка
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Губернатор Воробьёв внёс проект трёхлетнего бюджета Подмосковья в Мособлдуму
25 октября 2024, 14:58

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв внёс проект трёхлетнего бюджета региона в Мособлдуму. Первое заседание по его обсуждению запланировано на 31 октября, сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
«Начнём детально прорабатывать каждую статью бюджета на заседании Мособлдумы. Оно намечено на 31 октября. После этого свои поправки будут вносить все комитеты и фракции. Процесс занимает не одну неделю. Важно убедиться, что в главном документе всё учтено и сбалансировано. Кроме того, обязательно пройдут публичные слушания. Наши жители выскажут свои предложения. Мы всегда их внимательно рассматриваем и стараемся учесть», – отметил спикер.
По его словам, доходы бюджета продолжают уверенно расти. В прошлый раз удалось впервые преодолеть отметку в 1 трлн рублей. Брынцалов назвал это достойным ответом на санкционное давление.
«Доходная часть планируется уже около 1,2 трлн. рублей. Грамотная политика, которая выстроена сегодня в регионе, позволяет это сделать. Расходы будут тоже свыше 1,2 трлн. рублей. Эти показатели – надёжный гарант того, что мы выполним все социальные обязательства. Они неизменно в приоритете. Льготы, пособия, доплаты для социально незащищённых граждан будут сохранены и финансово обеспечены», – добавил Брынцалов.
Он назвал новый финансовый документ бюджетом развития.
«Планируем более 23 млрд. рублей направить на поддержку предпринимательства. Московская область – в числе регионов-лидеров в доле ВВП страны. Это результат большой работы с нашим бизнесом, выстраивания инвестиционной привлекательности региона. Созданы удобные сервисы, хорошо себя зарекомендовали адресные меры поддержки. Ведётся большая работа по развитию особых экономических зон, индустриальных парков и технопарков», – перечислил руководитель Мособлдумы.
По словам Брынцалова, каждая из статей бюджета складывается, исходя из интересов и ожиданий жителей. Учитываются и задачи, которые ставит президент.

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#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
#московская область
#бюджет
#мособлдума
#игорь брынцалов
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Банк России снова повысил ключевую ставку
ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 21%
25 октября 2024, 13:33

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Банк России повысил ключевую ставку с 19% до 21%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что 25 октября совет директоров Центробанка принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 21% годовых.

Напомним, что с конца 2023 года ЦБ удерживал ключевую ставку на уровне 16% годовых. Однако на фоне разогнавшейся инфляции, стремительных темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий в июле было принято решение повысить её до 18%. Затем в сентябре ставку увеличили ещё на один процентный пункт – до 19%. Тогда регулятор заявил, что не исключает и дальнейшего повышения ключевой ставки.

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#банк россии
#ключевая ставка
#экономика
#россия
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Минприроды ввело ограничения на ввоз в Россию кондиционеров и холодильников
25 октября 2024, 09:00

Фото: istockphoto/vchal

Продавцов электроники и бытовой техники в России предупредили о росте стоимости и увеличении сроков поставок кондиционеров и холодильников. Причина заключается в новых требованиях министерства природных ресурсов и экологии (Минприроды) РФ.
Изменения могут коснуться 90% всех поставляемых в страну кондиционеров и 50% холодильников, сообщает РБК. Новые требования касаются продукции с хладагентами (холодильными агентами), которые представляют собой фреон или смесь других газов с определёнными характеристиками.

Теперь разрешительный порядок импорта продукции касается не только моновеществ, но и смесей, которые ранее не требовали лицензирования. Таким образом, Минприроды неожиданно для участников рынка изменило порядок ввоза кондиционеров и холодильного оборудования. Теперь разрешительный порядок импорта распространился на большое количество продукции, ввоз которой ранее не ограничивался.

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#изменения
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#холод
#рынок
#кондиционеры
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Отечественный автопром не понимает, как продать машины россиянам
Вице-президент НАС Шарапин раскрыл, что мешает россиянам покупать автомобили
25 октября 2024, 06:06

Фото: istock/Greentellect_Studio

С ростом цен на автомобили и увеличением ставок по автокредитам продажа новых машин в России сталкивается с трудностями.
Потенциальные покупатели все чаще выбирают каршеринг и автомобильные подписки вместо покупки личного транспорта. Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Меняется сама модель поведения покупателей: все больше людей предпочитают личному автомобилю сервисы каршеринга или подписки. Этому способствуют и планы властей по сокращению количества парковок возле домов, из-за чего многие не покупают автомобиль, зная, что его негде будет припарковать», — пояснил Шапарин в интервью «Известиям».
Хотя рынок автомобилей в России еще не достиг предела возможностей, рост в 2025 году ожидается, но уже менее интенсивный.

Ранее сообщалось, что в России планируют увеличить плату за капитальный ремонт для определённых домов, в зависимости от наличия удобств, таких как лифты.
Минстрой РФ разрабатывает проект, который предполагает дифференцированный подход к расчету стоимости капремонта.

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#интервью
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В России готовятся поднять плату за капремонт для части домов
25 октября 2024, 05:57

Фото: istock/udra

В России планируют увеличить плату за капитальный ремонт для определённых домов, в зависимости от наличия удобств, таких как лифты.
Минстрой РФ разрабатывает проект, который предполагает дифференцированный подход к расчету стоимости капремонта, сообщают «Известия».

«Минстрой прорабатывает вопрос введения дифференцированной оплаты капитального ремонта, которая будет зависеть от наличия лифта в доме. Ведомство готовит соответствующие изменения в Жилищный кодекс», — пишет издание.
Эксперты считают, что в случае принятия поправок плата за капремонт в домах с изношенными лифтами может вырасти. Это изменение направлено на более справедливое распределение затрат на обслуживание зданий.

Ранее главный специалист консалтинговой компании ПФ «Капитал» экономист Евгений Надоршин заявил, что лучший способ обеспечить себе безбедную старость — это заранее создать дополнительные сбережения. Он подчеркнул, что текущая пенсионная система в России со временем может потребовать изменений, что может снова оказаться невыгодным для пенсионеров.

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Россиянам рассказали, как заработать на безбедную старость
Экономист Надоршин рассказал, что сбережения лучшее дополнение к пенсии
25 октября 2024, 05:14

Фото: istock/Prostock-Studio

Экономист Евгений Надоршин, главный специалист консалтинговой компании ПФ «Капитал», считает, что лучший способ обеспечить себе безбедную старость — это заранее создать дополнительные сбережения.
Он подчеркнул, что текущая пенсионная система в России со временем может потребовать изменений, что может снова оказаться невыгодным для пенсионеров.

«Нынешняя политика государства предполагает, что через какое-то время может потребоваться корректировка пенсионной реформы. Поэтому важно заранее позаботиться о создании дополнительных источников дохода», — рассказал Надоршин в интервью «Царьграду».
Экономист отметил, что депозиты являются одним из рабочих инструментов для накопления средств, которые помогут гражданам не испытывать финансовых затруднений в старости. Также он добавил, что воспитание детей, их образование и уровень жизни могут стать важным фактором, который позволит родителям рассчитывать на поддержку в будущем.

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#образование
#воспитание
#интервью
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«Коммерсант» назвал претендентов на покупку российских филиалов «Ашан»
«Коммерсант»: Auchan хотели бы продать филиалы в РФ «Ленте» или «Магниту»
25 октября 2024, 04:52

Фото: istock/Minerva Studio

Французский ритейлер Auchan рассматривает возможность продажи своих российских филиалов компаниям «Лента» или «Магнит».
Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. По информации издания, Auchan изучает два варианта выхода с российского рынка: передача бизнеса местному менеджменту или продажа крупным ритейлерам.

Среди основных претендентов на покупку российского бизнеса Auchan называются именно «Лента» и «Магнит». Однако представители «Ленты» и X5 отказались от комментариев, а в «Магните» сообщили, что на данный момент переговоров о сделке не ведется.

Первоначальные слухи о продаже российского подразделения Auchan появились в французских СМИ, включая Le Figaro. Несмотря на сообщения, представители Auchan в России воздерживаются от комментариев по поводу возможного ухода с рынка, как и в предыдущие годы.

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Во Фрязине на земле за 1 рубль построили импортозамещающее производство лекарств
24 октября 2024, 22:55

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В городском округе Фрязино построили новый цех по производству лекарств. Компании ООО «Фирма «ВИПС МЕД» разместила этот объект на участке, переданном ей по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль».
Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Компания завершила строительство производственно-складского здания, в котором будет выпускаться средство для проведения исследований ЖКТ. Инвестиции в проект составили порядка 80 млн рублей. Старт выпуска продукции запланирован до конца года – сразу после получения от Минпромторга лицензии на производство лекарственных средств. На производстве создадут 20 рабочих мест», – отметила Зиновьева.
По данным подмосковного Мининвеста, на новой площадке станут выпускать рентгеноконтрастное средство для исследования желудочно-кишечного тракта на основе бария сульфата – Бар-ВИПС. Препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств. На данный момент аналогов Бар-ВИПС на российском рынке нет.

ООО «Фирма «ВИПС-МЕД» – единственный в стране производитель этого р средства. Ежегодный выпуск Бар-ВИПСа планируется увеличить до 200 тонн. Также компания выпускает хирургические столы, медицинскую технику и медизделия.

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