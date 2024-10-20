Производство мебели в Москве увеличилось на 10%

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С января по август 2024 года столичные мебельные фабрики нарастили объем производства почти на 10 процентов при поддержке города. Предприятия выпустили более 50 тысяч единиц деревянной и около 14 тысяч единиц металлической мебели для сидения, примерно 40 тысяч матрасов и свыше 58 тысяч изделий для ванных комнат. Об этом сообщает официальный портал правительства Москвы.
Сегодня предприятия обеспечивают рынок диванами, креслами, столами, шкафами и другой продукцией. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Сегодня в столице работает более 140 компаний по выпуску мебельных изделий для офиса и дома. За первые восемь месяцев 2024 года предприятия на 10 процентов нарастили производство по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — рассказал Максим Ликсутов.
Кроме того, фабрики на 60 процентов увеличили объемы поставок продукции заказчикам и отгрузили изделий более чем на 15,5 миллиарда рублей,
Сегодня промышленникам доступны финансовые и нефинансовые меры поддержки — от льготного инвесткредитования до присвоения спецстатусов. В частности, предприятия могут воспользоваться программами Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Например, в этом году один из производителей столов и стульев получил льготный инвестиционный кредит на приобретение нового оборудования по ставке три процента годовых. Срок оказания финансовой поддержки составляет три года.
«Московские мебельные фабрики успешно адаптируются к современным экономическим реалиям и активно выпускают продукцию, которая по качеству и внешнему виду не уступает всемирно известным брендам. Только с января по август 2024 года компании изготовили продукции более чем на 5,3 миллиарда рублей, что на 27 процентов превышает показатели аналогичного периода 2023-го», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.Также, в столице реализуют пять масштабных инвестиционных проектов по созданию мебельных производств. Для локализации новых предприятий город без торгов выделил земельные участки общей площадью более семи гектаров. Заводы будут изготавливать офисную, домашнюю, гостиничную и школьную мебель. На новые предприятия смогут трудоустроиться более тысячи человек.
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