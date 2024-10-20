Более 800 домов расселено по программе реновации в Москве

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С 2017 года, когда началась реализация программы реновации в Москве, к переезду приступили жители 1073 старых домов, из которых более 800 зданий полностью расселены. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Отмечается, что в общей сложности в рамках этой программы были расселены 812 домов старого фонда. Они распологались во всех административных округах Москвы. На их местах появляются новые жилые дома с сопутствующей инфраструктурой по стандартам программы реновации.
В настоящее время на стадии проектирования и строительства находится порядка 460 жилых комплексов, общая площадь квартир в которых составляет девять миллионов квадратных метров, отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Больше всего домов было расселено на юго-востоке Москвы (134 здания), следом идёт восточное направление (114) и завершает тройку лидеров Западный административный округ со 106 расселёнными домами. На первых этажах домов, готовящихся к расселению, жители могут получить бесплатную помощь с переездом, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
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В настоящее время на стадии проектирования и строительства находится порядка 460 жилых комплексов, общая площадь квартир в которых составляет девять миллионов квадратных метров, отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Больше всего домов было расселено на юго-востоке Москвы (134 здания), следом идёт восточное направление (114) и завершает тройку лидеров Западный административный округ со 106 расселёнными домами. На первых этажах домов, готовящихся к расселению, жители могут получить бесплатную помощь с переездом, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
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Анастасия Чинкова