Собянин рассказал о популярности инвестиционного портала среди москвичей

Сергей Собянин (Фото: сайт Кремля)
Единый инвестиционный портал Москвы посетили более трёх миллионов раз с начала 2024 года, что примерно на 30% больше, чем за тот же период 2023 года. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что на инвестиционном портале действуют более 40 цифровых сервисов, при помощи которых предприниматели могут выбрать площадку или земельный участок для размещения там производства, подать заявку на получения льготного кредита или займа, запросить экспортну. поддержку. Также там можно найти данные о торгах по продаже и аренте или напрямую обратиться в органы власти.
Собянин подчеркнул, что в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) правительство Москвы и Минэкономразвития заключили меморандум о создании Единого инвестиционного портала России на основе московского. Также в стране была запущена инвестицонная карта, разработанная на основе московской. В 2025 году 16 субъектов России собираются отказаться от собственных региональных карт в пользу инвестиционной карты РФ.
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Анастасия Чинкова