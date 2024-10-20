На сохранение сельской ипотеки в России выделят более 6,8 млрд рублей

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Правительство России выделяет более 6,8 млрд рублей для поддержки льготной ипотеки в сельской местности и программы льготных кредитов на улучшение жилищных условий. Это решение закреплено в распоряжении, которое подписал премьер-министр Михаил Мишутин.
Правительство России выделяет более 6,8 млрд рублей для поддержки льготной ипотеки в сельской местности и программы льготных кредитов на улучшение жилищных условий. Это решение закреплено в распоряжении, которое подписал премьер-министр Михаил Мишутин.
Большую часть средств, а именно более 6,4 млрд рублей, направят на продление льготной ипотеки со ставкой до 3% годовых. Таким образом, в 2024 году будет поддержат 142,8 тыс. ранее выданных кредитов.
Программа льготной ипотеки в сельской местности действует с 2020 года. За это время ей воспользовались более 160 тыс. заемщиков. В рамках программы можно приобретать готовые дома, дома с участками земли, а также квартиры в домах высотой не более пяти этажей. Кроме того, программа включает в себя строительство домов силами самих заемщиков. Все это в рамках госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий.
Еще почти 330 млн рублей выделят на продолжение программы льготных кредитов на благоустройство домов. Ставка по этим кредитам составит до 5%. На это деньги можно проводить электричество, воду и газ, канализацию, отопление, а также ремонтировать инженерные системы и кровлю.
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