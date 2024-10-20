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На сохранение сельской ипотеки в России выделят более 6,8 млрд рублей

На сохранение льготной ипотеки в селах выделяют более 6,8 млрд рублей
20 октября 2024, 17:52
Фото: istock/LYagovy

Фото: istock/LYagovy

Правительство России выделяет более 6,8 млрд рублей для поддержки льготной ипотеки в сельской местности и программы льготных кредитов на улучшение жилищных условий. Это решение закреплено в распоряжении, которое подписал премьер-министр Михаил Мишутин.

Правительство России выделяет более 6,8 млрд рублей для поддержки льготной ипотеки в сельской местности и программы льготных кредитов на улучшение жилищных условий. Это решение закреплено в распоряжении, которое подписал премьер-министр Михаил Мишутин.

Большую часть средств, а именно более 6,4 млрд рублей, направят на продление льготной ипотеки со ставкой до 3% годовых. Таким образом, в 2024 году будет поддержат 142,8 тыс. ранее выданных кредитов.



Программа льготной ипотеки в сельской местности действует с 2020 года. За это время ей воспользовались более 160 тыс. заемщиков. В рамках программы можно приобретать готовые дома, дома с участками земли, а также квартиры в домах высотой не более пяти этажей. Кроме того, программа включает в себя строительство домов силами самих заемщиков. Все это в рамках госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий.

Еще почти 330 млн рублей выделят на продолжение программы льготных кредитов на благоустройство домов. Ставка по этим кредитам составит до 5%. На это деньги можно проводить электричество, воду и газ, канализацию, отопление, а также ремонтировать инженерные системы и кровлю.

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Не дожил до юбилея один день: умер актёр из «Женитьбы Бальзаминова»
Актёр из «Женитьбы Бальзаминова» Анатолий Гридин умер на 95 году жизни
20 октября 2024, 18:15

Фото: iStock/Boris Ipatov

Заслуженный артист России, советский актёр театра и кино, балетмейстер Анатолий Гридин скончался, не дожив один день до юбилея. Об этом сообщается на сайте Мариинского театра.
Уточнется, что Гридина не стало минувшей ночью. Сегодня, 20 октября, ему бы исполнилось 95 лет.

Коллектив Мариинского театра выразил соболезнования родным и близким, друзьям и ученикам Анатолия Гридина.

Актёр был зачислен в труппу Мариинского театра в 1952 году. До этого он служил в Новосибирском театре оперы и балета.

В 1982 году Гридин сыграл в легендарном телебалете «Анюта», а в 1989 году получил роль генерала в комедии по мотивам произведения А.Н. Островского «Женитьба Бальзаминова».

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Более 800 домов расселено по программе реновации в Москве
20 октября 2024, 16:47

Фото: iStock/Oleg Elkov

С 2017 года, когда началась реализация программы реновации в Москве, к переезду приступили жители 1073 старых домов, из которых более 800 зданий полностью расселены. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Отмечается, что в общей сложности в рамках этой программы были расселены 812 домов старого фонда. Они распологались во всех административных округах Москвы. На их местах появляются новые жилые дома с сопутствующей инфраструктурой по стандартам программы реновации.

В настоящее время на стадии проектирования и строительства находится порядка 460 жилых комплексов, общая площадь квартир в которых составляет девять миллионов квадратных метров, отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Больше всего домов было расселено на юго-востоке Москвы (134 здания), следом идёт восточное направление (114) и завершает тройку лидеров Западный административный округ со 106 расселёнными домами. На первых этажах домов, готовящихся к расселению, жители могут получить бесплатную помощь с переездом, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

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Климатическая зима придёт в Москву на 20 дней позже положенного, сообщил синоптик
Синоптик Тишковец: климатическая зима придёт в Москву в начале декабря
20 октября 2024, 16:03

Фото: iStock/yulenochekk

Климатическая зима в Москве начнётся на 20 дней позже, чем обычно, в начале декабря. Об этом РИА Новости сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Отмечается, что в столице климатическая зим должна наступать 13 ноября, однако в этом году смена сезонов произойдёт позже. Это укладывается в тенденцию глобального изменения климата, подчеркнул специалист.

По его словам, за последние несколько десятилетий осень удлинилась примерно на 20 суток, начительно сокращая продолжительность самого холодного времени года.

По прогнозам центра «Фобос», переход среднесуточных показателей температуры до отрицательных значений, а также формирование устойчивого снежного покрова произойдут только в начале декабря.

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Патриарх Кирилл призвал к отражению атак на Россию и Церковь
20 октября 2024, 15:44

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: сайт Кремля)

Многие враждебные силы сегодня пытаются разрушить Россию и, в первую очередь, нападают на православную Церковь. Конечно, все эти атаки недругов на страну веру не должны возыметь никакого успеха, их следует отразить.
Об этом сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после Божественной литургии в Успенском соборе в Смоленске. В эти дни предстоятель Русской православной церкви совершает первосвятительский визит в древний российский город и Смоленскую епархию.

В своей проповеди патриарх Кирилл подчеркнул, что все враждебные силы должны быть отражены от жизни и веры россиян, как героические предки ныне живущих граждан страны отражали иноплеменные полки, желающие погубить и поработить великий и единый русский народ.

Предстоятель также подчеркнул, что в твёрдой вере заложена основа русского национального самосознания, в ней источник патриотизма россиян, а также источник любви к своей Родине, и большой, и малой.

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#церковь
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Адвокат Ефремова оценил его шансы выйти по УДО к Новому году
Mash: адвокат Ефремова уверен, что актёр не выйдет по УДО до Нового года
20 октября 2024, 14:37

Фото: iStock/OlFedv

Шансы актёра Михаила Ефремова выйти из колонии по условно-досрочному освобождению (УДО) до Нового года крайне малы. Об этом его адвокат сообщил в беседе с Telegram-каналом Mash.
По его словам, отмечать Новый год Ефремов будет в колонии по ряду причин. В частности, пока не было подано прошение. В настоящее время к этому только готовятся и собирают все необходимые справки. И даже если оно будет подано в ближайшие дни, процесс рассмотрения и принятия решения займёт довольно много времени.

К тому же, сама администрация исправительной колонии №4 в Белгородской области, где сейчас находится Ефремов, «не горит желанием» отпускать его из-за систематических нарушений им распорядка и постоянных замечаний по поводу его внешнего вида.

Ранее в этот день Telegram-канал SHOT написал, что Ефремов может отпраздновать новый год дома на фоне серьёзного обострения у него хронической обструктивной болезни лёгких.

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В Турции похоронили погибшую россиянкку Маргариту Каранджу
20 октября 2024, 13:09

Фото: iStock/dragana991

В турецкой провинции Орду похоронили россиянку Маргариту Караджу, тело которой было обнаружено во вторник. Об этом пишет местная газета Orducu.
Ранее посольство России в Анкаре сообщило РИА Новости, что компетентные органы Турции продолжают устанавливать причину гибели россиянки.

На церемонии присутсвовать родственники трагически погибшей из Орду и России, местные жители, а также глава регионального отделения Народно-республиканской партии Бюлент Акпынар.

Уточняется, что женщину похоронили на кладбище Хатипли после того, как пастор протестанской церкви Орду прочёл молитву.

Напомним, что 12 октября дочь гражданки России и Турции Маргариты Караджа обратилась в посольство РФ с просьбой оказать содействие в поиске матери, проживающей в Орду. 8 октября женщина ушла из дома в неизвестном направлении. Турецкая полиция и волонтёры занимались поисками, в результате чего 15 октября было обнаружено её тело.

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#россия
#смерть
#похороны
#полиция
#женщина
#посольство
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Для школьников из Серпухова провели уроки доброты
20 октября 2024, 12:28

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Ученики школы №19 имени Романа Катасонова в Серпухове отправились в приют для животных в рамках мероприятия «Единый Урок Доброты». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.
К походу школьники готовились заранее: они собрали угощения, чтобы порадовать пушистых обитателей приюта. Дети с особым трепетом и вниманием ожидали встречи с животными.

В ходе посещения приюта ученики уведели, насколько важно проявлять заботу и сострадание к бездомным животным. Каждый ребёнок почувствовал себя частью чего-то большого и доброго.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

По итогу школьники осознали, какое огромное влияние на окружающий мир имеют маленькие действия, поэтому решили и дальше проявлять заботу по отношению к животным и страться совершать добрые поступки в повседневной жизни.

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#серпухов
#школьники
#доброе дело
#приют
#животные
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Неоднократно изменяла: почему 18-летняя россиянка оставила умирать младенца в турецком аэропорту, подробности
20 октября 2024, 12:08

Фото: istockphoto / skyNext

14 октября в аэропорту Антальи уборщик туалетов обнаружил шокирующую находку — в одной из кабинок для инвалидов в унитазе лежал новорождённый ребёнок. Выяснилось, что матерью брошенного малыша была 18-летняя девушка, которая пыталась как можно скорее покинуть Турцию вместе со своей матерью. Благодаря своевременным действиям сотрудников аэропорта их удалось задержать. «Радио 1» расскажет о подробностях этого дела, включая показания россиянки на допросе и признания её молодого человека.

Бросила ребёнка в туалете

Сотрудник аэропорта, обнаружив младенца, сразу же вызвал полицию. Правоохранители установили, что ребёнок пробыл в туалете около 12 минут. Роженица и её мать попытались скрыться, но были задержаны.

У молодой россиянки в аэропорту начались сильные боли в животе. Она пошла в туалет, где и родила ребёнка. На судебном заседании мать девочки заявила, что не знала о своей беременности. Позже мать роженицы призналась, что это она посоветовала дочери оставить ребёнка в аэропорту, так как они не хотели заниматься оформлением документов для его перевозки в Россию.

«Ну понимаете, он просто нам мешал, а мы уже опаздывали на рейс», — рассказала Елена, мать Екатерины, в беседе с турецким полицейским.
Задержанных сначала отправили в медицинское учреждение, где молодой матери оказали необходимую помощь, а затем их арестовали. На данный момент они находятся в тюрьме в Турции.

Малышу, которого оставили умирать в унитазе, была оказана первая помощь на месте происшествия. Его доставили в больницу, где врачи сообщили, что состояние ребенка стабильно.

Подробности жизни матери брошенной девочки Екатерине

Арестованной в Анталье девушкой оказалась 18-летняя россиянка Екатерина Бурнаскина. Она проживает в городе Электросталь Московской области вместе со своими родителями и учится в колледже.

Бурнаскина утверждает, что из-за лишнего веса не замечала свою беременность.

В учебном заведении Екатерину знают как волонтёра и бывшего старосту группы. Знакомые Екатерины сообщили, что она иногда употребляла алкоголь и курила, но не принимала запрещённые вещества.

Мать девушки работает учителем в коррекционной школе, у неё большой педагогический опыт.

«По рассказам Кати я знаю, что у них с мамой не всегда была идиллия. Часто случались конфликтные ситуации. Мама у нее достаточно строгая, но справедливая», — рассказали в беседе с KP.RU.

Личная жизнь Екатерины

Незадолго до начала описываемых событий Катя прекратила отношения со своим молодым человеком. Они были вместе несколько лет, но, согласно информации от близких пары, девушка изменяла ему неоднократно.

О настоящем отце ребёнка Кати почти ничего неизвестно. Друзья девушки строят предположения о разных людях, но каждый из них отрицает свою причастность. Судя по сроку беременности, Катя могла забеременеть зимой, возможно, даже во время новогодних каникул.

Нынешний молодой человек Екатерины также утверждает, что не знал о её беременности. Кто отец ребёнка парень тоже не знает.

Молодой человек задержанной россиянки сообщил, что они познакомились с Екатериной в общей компании, начали общаться, и с начала лета между ними возникли романтические отношения.

«По поводу беременности я не знал, никто не знал об этом. Но были, скорее всего, признаки, которые я замечал. Это рвота после принятия пищи, изжоги были, живот болел, но больше никаких признаков я не видел», — рассказал он в беседе с ИА Регнум.
Молодой человек сообщил, что состоит в отношениях с Екатериной уже полгода и не намерен расставаться с Катей и сейчас сильно переживает за её судьбу из-за возможного тюремного заключения. Однако он хочет выяснить, кто же всё-таки является биологическим отцом ребёнка девушки.

«У них рейс должен был быть в 21:00 13-го числа. Утром я позвонил ее папе, он сказал, что просто рейс задержали. А потом я сам увидел новости и стал переживать еще сильнее. С родителями ее мы еще не разговаривали об этом, Катя мне тоже не звонила и не писала», — рассказал молодой человек.

Правда ли Катя не знала о своей беременности?

В интервью для KP.RU акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук и эксперт по репродуктивному здоровью Борис Лордкипанидзе отметил, что случай с Катей не единственный. Подобные ситуации, когда женщины с избыточным весом не подозревают о своей беременности до самых родов, встречаются регулярно.

Однако доктор обратил внимание на то, что роды — это не мгновенный процесс. Кроме того, у Кати это первый ребёнок, поэтому родовые пути были не готовы. Роды должны были начаться задолго до того, как Катя ушла в туалет.

«Родовая деятельность длится несколько часов. К тому же, судя по всему, это у девушки было впервые, значит родовые пути не подготовлены, ощущения должны были начаться задолго до. Не бывает таких стремительных ситуаций, чтобы женщина зашла в туалет и тут же родила», — отметил Лордкипанидзе.
Похоже, что проблемы с животом у Кати начались ещё до того, как она добралась до туалета в аэропорту.

Также эксперт подчеркнул, что незнание не является оправданием. Даже если девушка не подозревала о своей беременности, это не даёт ей право бросить ребёнка в унитаз.

Что будет с брошенной девочкой?

Органы опеки и попечительства Турции выразили готовность оказать помощь в установлении опеки над ребёнком, но российские власти решили не оставлять девочку в стране. Генеральное консульство России в Анталье уже обеспечило ребёнку гражданство и свидетельство о рождении.

В настоящее время дипломаты занимаются решением бюрократических вопросов, после чего девочка будет отправлена в Россию.

В больнице малышку посещают представители Русской православной церкви и неравнодушные граждане, узнавшие о её судьбе и желающие помочь с необходимыми вещами.

Что грозит Екатерине и ее матери

Россиянка, которая оставила своего ребёнка в туалете, и её мать всё ещё находятся под стражей в Турции. Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела против Екатерины.

Согласно мнению экспертов, если её действия будут классифицированы как «оставление в опасности», ей грозит до одного года лишения свободы. Если же девушку будут судить по статье «покушение на убийство», она может оказаться за решёткой на срок до четырёх лет.

Есть предположение, что срок наказания для россиянки может быть уменьшен из-за состояния аффекта, в котором она находилась. Это может сработать, если удастся доказать, что Екатерина действительно не знала о своей беременности.

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Собянин рассказал о популярности инвестиционного портала среди москвичей
Собянин: инвестиционный портал Москвы посетили более 3 миллионов раз
20 октября 2024, 11:35

Сергей Собянин (Фото: сайт Кремля)

Единый инвестиционный портал Москвы посетили более трёх миллионов раз с начала 2024 года, что примерно на 30% больше, чем за тот же период 2023 года. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что на инвестиционном портале действуют более 40 цифровых сервисов, при помощи которых предприниматели могут выбрать площадку или земельный участок для размещения там производства, подать заявку на получения льготного кредита или займа, запросить экспортну. поддержку. Также там можно найти данные о торгах по продаже и аренте или напрямую обратиться в органы власти.

Собянин подчеркнул, что в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) правительство Москвы и Минэкономразвития заключили меморандум о создании Единого инвестиционного портала России на основе московского. Также в стране была запущена инвестицонная карта, разработанная на основе московской. В 2025 году 16 субъектов России собираются отказаться от собственных региональных карт в пользу инвестиционной карты РФ.

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