Производство полимерных материалов в ОЭЗ «Дубна» получило региональный заём на оснащение

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Резидент особой экономической зоны «Дубна», компания «Беролюкс», получит льготный заём на 60,6 млн рублей, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания производит полимерные и композитные материалы. Средства выдал Фонд развития промышленности Подмосковья. Их направят на покупку технологического оборудования, его монтаж и подготовку к серийному выпуску продукции.
Ранее компания ввела в эксплуатацию двухэтажное здание административно-бытового корпуса площадью более 1,2 тыс «квадратов».
Компания «Беролюкс реализует проект по запуску завода в ОЭЗ «Дубна» с 2018 года. Объём инвестиций в его реализацию составляет около 1,3 млрд рублей.
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«Заём будет направлен на приобретение нового оборудования для производства. Его разместят в производственном цехе площадью 25 тыс кв м, созданном в рамках второй очереди строительства предприятия. Выпуск продукции начнётся уже в будущем году», – отметила зампред.
Компания «Беролюкс реализует проект по запуску завода в ОЭЗ «Дубна» с 2018 года. Объём инвестиций в его реализацию составляет около 1,3 млрд рублей.
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Лора Луганская