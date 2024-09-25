В Шаховской запустят производство электрооборудования на земле за 1 рубль

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Предприятие по выпуску композитных полых изоляторов откроет на территории городского округа Шаховская компания «Изолятор-ПИК», участок для реализации проекта инвестору предоставили в рамках льготной программы по поддержке импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестиции в проект составят около 950 миллионов рублей. Запуск предприятия намечен на 2027 год», — отметила зампред регионального правительства – министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.Она добавила, что благодаря запуску предприятия в округе появится около 40 новых рабочих мест.
На предприятии будут выпускать полые изоляторы, которые компания планирует использовать как собственного производства оборудования, а так и для продажи в России и за границей.
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