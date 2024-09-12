В Подмосковье запустят производство инсулиновых помп для детей с диабетом

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Производство детских инсулиновых помп и биосенсоров для мониторинга уровня сахара в крови запустит на территории Московской области компания «Диаконт», регистрационное удостоверение от Росздравнадзора уже получено, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инсулиновые помпы, производство которых в ближайшее время запустят на предприятии, предназначены в первую очередь для детей с сахарным диабетом. Устройство прикрепляется к телу и позволяет вести обычный образ жизни: помпа самостоятельно определяет уровень сахара в крови и при необходимости вводит нужную дозу инсулина», — пояснила зампред правительства региона — глава областного министерства Екатерина Зиновьева.Она добавила, что запуск цеха по производству инсулиновых помп для детей является одним из этапов большого проекта по производству медицинских изделий для людей с диабетом. Общий объём инвестиций в проект составляет один миллиард рублей.
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