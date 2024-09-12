В Дубне на подмосковный грант создали VR-систему обучения управлению дронами

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Подмосковье создана VR-система обучения управлению беспилотниками RuSky, воссоздающая рабочее место оператора БПЛА. Идею разработали и воплотили в компании «Икс Ред Групп», работающей в ОЭЗ «Дубна», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Для реализации проекта компания получила грант правительства региона в сферах науки, технологий, техники и инноваций на 10 млн рублей.
Теперь разработку компании представят на Международном форуме особых экономических зон, который пройдёт 3-4 октября на территории ОЭЗ «Дубна».
Симулятор предназначен для обучения операторов дронов различного типа базовым навыкам взаимодействия с наземными, подводными и воздушными беспилотниками. Тренажёр предлагает большой выбор настроек. Можно также задать различные погодные условия, время суток и окружение. Как рассказали в ООО «Икс Ред Групп», симулятор работает с любыми видами контроллеров, пультов и джойстиков.
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«На счету «Икс Ред Групп» немало инновационных решений. Так, её разработчики создали хирургический VR-тренажёр, помогающий обучать будущих специалистов, прототип перчаток виртуальной реальности с силовой тактильной отдачей, мобильные игры и многие другое. VR-система для обучения управлению беспилотными аппаратами стала одной из пяти получателей гранта в этом году», – пояснила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Теперь разработку компании представят на Международном форуме особых экономических зон, который пройдёт 3-4 октября на территории ОЭЗ «Дубна».
Симулятор предназначен для обучения операторов дронов различного типа базовым навыкам взаимодействия с наземными, подводными и воздушными беспилотниками. Тренажёр предлагает большой выбор настроек. Можно также задать различные погодные условия, время суток и окружение. Как рассказали в ООО «Икс Ред Групп», симулятор работает с любыми видами контроллеров, пультов и джойстиков.
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Лора Луганская