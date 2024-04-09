В Подмосковье будут выпускать особо прочное уличное спортивное оборудование

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В индустриальном парке «Есипово» в подмосковном Солнечногорске будут производить комплексы для воркаута особой прочности. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Новую линейку запустила компания «КЕНГУРУ ПРО». Технология производства с использованием анодированного алюминия значительно повышает антикоррозийные свойства спортивного оборудования. Это собственная разработка инженеров компании.
По её словам, выйти на полную мощность инвестор планирует в мае.
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«Компания инвестировала строительство и запуск предприятия в Солнечногорском округе более 200 млн рублей. Компенсировать часть средств помогла субсидии на приобретение и лизинг оборудования в рамках региональной программы «Модернизация». Предприятие уже производит продукцию, в том числе с использованием инновационных разработок», –сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, выйти на полную мощность инвестор планирует в мае.
«Наши комплексы прошли испытания по сверхнагрузкам и по климатическим особенностям разных стран. Уверены, что они не будут ржаветь, даже если установить их на берегу моря, а краска не облезет, даже если на площадке будут заниматься круглосуточно. На нашу продукцию мы предоставляем гарантию до 50 лет», – отметил гендиректор «КЕНГУРУ ПРО» Дмитрий Зайченко.Компания производит на предприятии площадью 2,5 тыс. кв. м. в индустриальном парке «Есипово» уличное оборудование всех типов. Это площадки для воркаута, паркура, панна-футбола, баскетбольные и боксёрские стойки, теннисные столы, оборудование для детей.
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Лора Луганская