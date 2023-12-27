Промышленное производство в Подмосковье за год выросло на 13%

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Индекс промышленного производства Московской области за период с января по октябрь 2023 года вырос более чем на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Рост промпроизводства в Подмосковье в январе – октябре этого года составил 13,2% по сравнению с прошлогодними показателями. Как обычно, сектор обрабатывающего производства вырос немного больше – на 15,1%. Регион активно наращивает выпуск высокотехнологичной продукции. На 54,3% увеличилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий», – сказала Зиновьева.По словам зампреда, выпуск машин и оборудования, не включённых в другие группировки, вырос на 30,3%, прочих транспортных средств и оборудования – на 32,4%.
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Лора Луганская