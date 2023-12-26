Фермерам в 2023 году передали более 20 участков по программе «Подмосковные 10 гектаров»

Фото: пресс-служба Минимущества МО
23 земельных участка общей площадью более 700 га предоставили в 2023 году по программе «Подмосковные 10 гектаров». Об этом сообщили в Минимущества региона.
Программу разработало в 2022 году Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Она направлена на создание льготных условий для получения земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Проект пользуется популярностью у фермеров. Многие воспользовались ею, чтобы открыть бизнес с нуля.
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«Программа распространяется на 26 муниципалитетов региона, расположенных за пределами ЦКАД. Участок может быть использован для разведения мелкого и крупного рогатого скота молочного и мясомолочного направлений, под овощеводство, садоводство, пчеловодство и растениеводство. В программу включено 110 земельных участков общей площадью почти 3 тыс га», – сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Это значит, что сельхозпроизводителей у нас станет ещё больше. В этом году 23 земельных участка общей площадью свыше 700 га передано 16 фермерам и крестьянским хозяйствам», – рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.Например, фермерское хозяйство из Орехово-Зуевского городского округа получило по программе 58 га по овощеводство. А крестьянско-фермерское хозяйство из Серебряных Прудов использует 60 га для выращивания зерновых, зернобобовых и масличных культур.
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Лора Луганская