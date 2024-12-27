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В Дубне создали приложение для контактов жильцов с управляющей компанией

Фото: пресс-служба компании «Вебби»

Фото: пресс-служба компании «Вебби»

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Резидент ОЭЗ «Дубна» разработал приложение для взаимодействия жильцов многоквартирных домов и управляющей компании. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Компания «Вебби» занимается разработкой сложных информационных систем «под ключ». Новый сервис обеспечивает удобную коммуникацию жильцов и управляющей компании через чат. Его уже используют более 10 тыс. жильцов элитных комплексов.

Мобильное приложение предоставляет клиентам такие возможности, как участие в программе лояльности с бонусами и скидками от партнёров, отслеживание истории начислений. Можно также оплачивать услуги ЖКХ, пользоваться доступом к камерам видеонаблюдения в жилом комплексе. Есть и другие полезные функции.


«Мы работаем в Дубне с 2020 года. Особая экономическая зона предоставляет нам все возможности для реализации амбициозных проектов. За это время мы обучили более 300 человек, инвестировали свыше 100 млн рублей в разработку собственных высокотехнологичных решений. Наши проекты помогают внедрять инновации и развивать IT-сектор России», – рассказал гендиректор компании «Вебби» Владимир Нескоромный.
За пять лет компания «Вебби» увеличилась с восьми сотрудников в 2020 году до 60 - в 2024-м. Рост компании связан с увеличением числа проектов и развитием новых технологий.

В портфеле компании – десятки крупных проектов. Среди них – создание информационной системы управления риск-событиями для крупнейшего банка страны, а также собственная система управления качеством работы сотрудников на основе искусственного интеллекта и больших данных.

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#жилой дом
Подмосковье вышло в лидеры России по производству пива
27 декабря 2024, 15:59

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Московская область по итогам десяти месяцев текущего года занимает лидерскую позицию в Центральном федеральном округе и в целом в России по объёмам производства пива, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«За десять месяцев 2024 года в Подмосковье выпустили 56,3 тыс. тонн пива, что составляет 26,3% от всего объёма пива, изготовленного в Центральном федеральном округе и 7,1% от всего российского пива», — говорится в сообщении.
Общий объём производства пива в регионе за текущий год, по оценкам экспертов, составит 67,5 тыс. тонн, что на тонну больше, чем в прошлом году.

Всего в Московской области расположено более 80 пивоваренных компаний, самыми крупными из них являются Домодедовский пивоваренный завод, Московская пивоваренная компания и АО «АБ ИнБев Эфес».

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#подмосковье
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Экономист назвала главную проблему России
Экономист Ведута: проблема России заключается не в инфляции, а в неравенстве
27 декабря 2024, 11:38

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Главная проблема России заключается не в инфляции, а неравенстве между бедными и богатыми. Об этом заявила экономист Елена Ведута, комментируя слова депутата Светланы Бессараб о том, что введение обязательной 13-й зарплаты приведет к скачку инфляции и гибели российской экономики. По ее словам, переживать следует из-за роста социальной дезинтеграции.
«Я считаю, что 13-я зарплата и не навредит, и не поможет. Да, усилится немножечко инфляция — именно немножечко. Но если сравнивать доходы несчастных людей районного труда с доходами олигархов, которые сегодня зашкаливают благодаря кризису, становится очевидно: проблема не в этой выплате», — высказалась Ведута в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем экономист Андрей Лобода в разговоре с RT отметил, что российская экономика стала только сильнее, в том числе, из-за введенных Евросоюзом санкций. По его мнению, теперь Россия должна полностью перекрыть поставки газа в Европу и реализовывать его на внутреннем рынке.
«Фатальная ошибка Евросоюза — это ограничение сотрудничества с Россией в области ТЭК. Об этом уже активно жалеют Венгрия и Словакия, зарабатывавшие до 10% от ВВП как точки входа российских энергоресурсов в ЕС», — подчеркнул экономист.
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Центробанк оценил стоимость банковских карт россиян на чёрном рынке
ЦБ РФ: банковские карты россиян для дропа подорожали до 40 тысяч рублей
27 декабря 2024, 10:56

Фото: iStock/Kenishirotie

Банковские карты россиян, используемые для сомнительных операций и обналичивания, за последний год выросли в цене с 5-6 тысяч рублей до 30-40 тысяч. Об этом сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля в беседе с РБК.
При этом отмечается, что счета дропперов – люди, предоставляющие свои карты для операций – ежедневно меняются сотнями и тысячами, поскольку банки научились оперативно блокировать счета с подозрительной активностью. Такие изменения были достигнуты благодаря включению в борьбу самого Центробанка.

Также Шабля подчеркнул, что Банк России внедрил в некоторых финансовых организациях процедуры онлайн-контроля с использованием технологий искусственного интеллекта. За последние несколько месяцев большинство крупных банков научились вычислять дропперов в течение суток, а иногда и за несколько минут. В итоге удалось добиться того, что объём переводов по таким счетам к концу 2024 году снизился почти в три раза.

Кроме того, специалист уточнил, что площадки теневых финансовых услуг технологически очень развиты, имеют специализированное программное обеспечение, которое позволяет использовать разные схемы для проведения операций на чёрном рынке.

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#деньги
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МВФ: доля доллара в мировых резервах в 57,4% стала минимальной за 30 лет
27 декабря 2024, 06:34

Фото: iStock/Lazy_Bear

По данным Международного валютного фонда, доля доллара в мировых резервах достигла 57,4% и стала минимальной за прошедшие 30 лет. Данный анализ провели в РИА Новости.
«Доля доллара в мировых валютных резервах по итогам третьего квартала обновила минимум за последние три десятилетия. Показатель опустился до 57,4% - минимума с 1995 года», — говорится в сообщении.

Согласно данным МВФ, доля доллара сокращалась на протяжении двух кварталов подряд. За прошедший год этот показатель снизился на 1,8%. Также уменьшение зафиксировано у швейцарского франка, доля которого сейчас является минимальной с 2021 года и находится на уровне 0,17%.

При этом наличие евро в мировых валютных резервах в третьем квартале выросло до 20,02%. К тому же на 0,23% в прошлом квартале прибавили валюты, не относимые к резервным. Доля японской иены достигла рекордного значения с марта 2021 года и остановилась на результате в 5,82%. Рост наблюдается и у китайского юаня. Сейчас доля валюты КНР на уровне в 2,17%.

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«Известия»: РФ восполнит недостаток денег для ремонта ЖКХ с помощью других стран
27 декабря 2024, 03:28

Фото: iStock/Wirestock

Россия восполнит недостаток 4,5 триллионов рублей для модернизации инфраструктуры ЖКХ за счет иностранных инвестиций. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минстрой.
«Минстрой планирует найти часть недостающих 4,5 трлн рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ за счет иностранных инвестиций», — говорится в сообщении.

На данный момент проект находится на стадии разработки. Его принятие и реализация планируется на конец 2025 года. Как отметили в Минстрое, сейчас в России замене подлежат почти половина водопроводных и канализационных сетей.

О том, какие страны будут инвестировать в проект, пока не уточняется. При этом чиновники будут участвовать в межнациональных выставках и форумах участников БРИКС и ООН-Хабитат. В число последнего входят Франция, Словакия, Эквадор и другие.

До 2030 года в Минстрое планируют построить и реконструировать свыше двух тысяч объектов водоснабжения и водоподготовки. Также произойдут улучшения качества коммунальных услуг для 20 миллионов человек.

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#жкх
#минстрой
#проект
#страны
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Жителям Подмосковья рассказали, какой бизнес можно законно вести на дому
26 декабря 2024, 22:44

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Некоторые жильцы многоквартирных домов используют собственную квартиру для ведения бизнеса, и это вполне законно, сообщили в пресс-службе Минчистоты.
Согласно Жилищному кодексу России, жилое помещение предназначено для проживания людей. Однако предпринимательская деятельность в квартире без перевода её в нежилое помещение возможно при соблюдении определённых условий.

Прежде всего, это неукоснительное соблюдение правил пользования жилыми помещениями, а также гарантии, что деятельность не нарушает права соседей, соответствует нормам пожарной безопасности, экологии и санитарии.
«На дому можно развивать такой вид предпринимательства, как научная деятельность. Художники, писатели, музыканты и дизайнеры тоже могут создавать произведения искусства, организуя выставки или продажи через интернет. Юридические услуги также можно предоставлять из квартиры, если это подразумевает соблюдение конфиденциальности и безопасности», – рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Без перевода квартиры в нежилое помещение разрешено также заниматься репетиторством, то есть преподавать учащимся различные предметы.
«Если вы мастер маникюра, можете открыть небольшой салон в квартире при условии соблюдения санитарных норм. Не запрещено и производство продукции ручной работы. Мыловарение, изготовление свечей, украшений и других изделий можно осуществлять из дома, если это не создаёт дискомфорта для соседей. Во время приготовления блюд на заказ также должны соблюдаться санитарные стандарты», – добавили в ведомстве.
А вот чтобы открыть в МКД гостиничный бизнес, необходимо перевести жилое помещение в нежилое. Решение принимают органы местного самоуправления на основании пакета документов, среди которых должны быть протокол общего собрания собственников и согласие соседей.

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#дома
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#бизнес
#экономика
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Экономист рассказал, как сократить траты на 15-20% во время праздников
Экономист Щербаченко: планирование поможет сократить траты в праздники на 15-20%
26 декабря 2024, 21:32

Фото: iStock/DragonImages

Планирование бюджета и составление списков поможет сократить траты на развлечения в новогодние праздники на 15-20%. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Также, по его мнению, следует отдавать предпочтение бесплатным городским мероприятиям.
«Перед праздниками стоит составить бюджет и разделить его на категории: подарки, продукты, развлечения. Это поможет контролировать расходы и избежать импульсивных покупок. Таким образом, можно снизить траты в новогодние праздники на 15-20%», — отметил Щербаченко в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время эксперт по фэншуй Анастасия Старун рассказала, какие подарки будут неуместными в наступающий год Змеи. В разговоре с «Москвой 24» она подчеркнула, что стоит отказаться от подарков с изображением собак, так как 2025 год люди встречают все еще под правительством Дракона, а он в плохих отношениях с Собакой.
«Что касается управительницы 2025 года – Деревянной Змеи – то она не терпит экономии на себе. Поэтому безделушек в виде подарка точно не оценит. А чтобы выбрать презент правильно, надо задаться вопросом: «Чем одариваемый мог бы похвастать?», — добавила эзотерик.
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Путин предрек повышение цен на газ в Европе из-за остановки транзита
26 декабря 2024, 21:30

Фото: istockphoto/Chepko

Поскольку Украина остановила транзит российского газа через свою территорию, ценник на него неизбежно вырастет в Европе, заявил президент России Владимир Путин.
«И так-то им там непросто — уже под $500 за тысячу кубов цена на газ выросла, сейчас опять подрастут цены. Но не мы же это провоцируем, это их политика», — произнес глава государства.
Российские власти не раз отмечали, что попытки коллективного Запада сдерживать Россию обязательно отразятся на мировой экономике и жизни миллионов людей.

При этом на Западе продолжают говорить о том, что санкции против России действуют.

Несколько дней назад в Евросоюзе пригрозили Киеву конфликтом, если тот откажется от транзита газа из России.

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#санкции
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Бизнес Подмосковья при поддержке Гарантийного фонда привлёк 15 млрд рублей
26 декабря 2024, 19:24

Фото: iStock / simpson33

Подмосковные предприниматели за 11 месяцев 2024 года привлекли при поддержке Московского областного гарантийного фонда около 15 млрд рублей заёмных средств.
Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Подмосковный Гарантийный фонд выдал предпринимателям региона 770 поручительств на 7,1 млрд рублей. Полученные гарантии позволили бизнесу привлечь 14,7 млрд заёмных средств. Поддержкой воспользовались 644 субъектов малого и среднего бизнеса», – сказала Зиновьева.
Воспользоваться поддержкой Гарантийного фонда предприниматели могут при недостатке залогового обеспечения в рамках привлечения кредитных средств. Поддержка позволяет субъектам МСП привлекать заёмные средства для развития бизнеса – приобретения нового оборудования, расширения производства и решения других задач.

Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». О том, как получить поручительство, можно узнать на сайте Московского областного гарантийного фонда.

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