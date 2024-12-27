В Дубне создали приложение для контактов жильцов с управляющей компанией

Фото: пресс-служба компании «Вебби»
Резидент ОЭЗ «Дубна» разработал приложение для взаимодействия жильцов многоквартирных домов и управляющей компании. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Компания «Вебби» занимается разработкой сложных информационных систем «под ключ». Новый сервис обеспечивает удобную коммуникацию жильцов и управляющей компании через чат. Его уже используют более 10 тыс. жильцов элитных комплексов.
Мобильное приложение предоставляет клиентам такие возможности, как участие в программе лояльности с бонусами и скидками от партнёров, отслеживание истории начислений. Можно также оплачивать услуги ЖКХ, пользоваться доступом к камерам видеонаблюдения в жилом комплексе. Есть и другие полезные функции.
В портфеле компании – десятки крупных проектов. Среди них – создание информационной системы управления риск-событиями для крупнейшего банка страны, а также собственная система управления качеством работы сотрудников на основе искусственного интеллекта и больших данных.
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Мобильное приложение предоставляет клиентам такие возможности, как участие в программе лояльности с бонусами и скидками от партнёров, отслеживание истории начислений. Можно также оплачивать услуги ЖКХ, пользоваться доступом к камерам видеонаблюдения в жилом комплексе. Есть и другие полезные функции.
«Мы работаем в Дубне с 2020 года. Особая экономическая зона предоставляет нам все возможности для реализации амбициозных проектов. За это время мы обучили более 300 человек, инвестировали свыше 100 млн рублей в разработку собственных высокотехнологичных решений. Наши проекты помогают внедрять инновации и развивать IT-сектор России», – рассказал гендиректор компании «Вебби» Владимир Нескоромный.За пять лет компания «Вебби» увеличилась с восьми сотрудников в 2020 году до 60 - в 2024-м. Рост компании связан с увеличением числа проектов и развитием новых технологий.
В портфеле компании – десятки крупных проектов. Среди них – создание информационной системы управления риск-событиями для крупнейшего банка страны, а также собственная система управления качеством работы сотрудников на основе искусственного интеллекта и больших данных.
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Лора Луганская