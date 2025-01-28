«Ъ»: Промсвязьбанк может купить сеть «М.Видео-Эльдорадо» за 300 млрд рублей

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Промсвязьбанк (ПСБ) может приобрести сеть магазинов электроники «М.Видео-Эльдорадо» за 300 миллиардов рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Руководство «М.Видео-Эльдорадо» (ООО МВМ) ведет переговоры о продаже сети, рассказали «Ъ» четыре собеседника среди топ-менеджеров дистрибуторов и сетей ритейла. По словам одного из них, основным претендентом на покупку выступает ПСБ», — пишут в издании.
Предполагаемая сумма сделки оценивается в 300 миллиардов долларов. После покупки ПСБ может переориентировать сеть на продажу исключительно электроники отечественного производства. Также ожидается оптимизация общего числа магазинов. Сейчас Промсвязьбанк уже занимается развитием собственной торговой сети на базе бывшего ритейлера «Связной».
По словам источников, ранее приобретением «М.Видео-Эльдорадо» интересовался «Сбер», но позже отказался от этой идеи. Также сеть могла быть куплена ВТБ. Основной причиной продажи называют неудовлетворительные финансовые результаты. Предварительно, ПСБ после приобретения может закрыть порядка 200 магазинов сети по всей стране для оптимизации ритейла.
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