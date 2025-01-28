«Ъ»: Промсвязьбанк может купить сеть «М.Видео-Эльдорадо» за 300 млрд рублей

В России последние годы мессенджер Telegram все чаще стали использовать в качестве инструмента для найма сотрудников. Об этом сообщила HR бизнес-партнер КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова. По ее словам, главное преимущество телеграм-каналов — это скорость и удобство, где работодатель публикует вакансии с минимальным описанием, а соискатель может сразу же отправлять свое резюме и задавать вопросы.