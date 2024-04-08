Простили долги: AliExpress показал прибыль в России

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Основное юрлицо AliExpress в России — Alibaba Group, российских VK, USM, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его соинвесторов — «Алибаба.ком (РУ)» — по результатам прошлого года насчитало 10 млрд руб. чистой прибыли, сообщает РБК со ссылкой на отчет компании по РСБУ.
Ещё годом ранее AliExpress получил убыток в 11,7 миллиарда рублей. Компания была убыточной как минимум с момента создания СП в 2019 году.
Кроме этого, в AliExpress в России входит еще две компании — «Аэр-Технологические решения» и «Агрегатор-с Онлайн». Первая по итогам года показала прибыль в 1,9 миллиарда рублей вместо 1 миллиарда рублей убытка в 2022-м, вторая — увеличила убыток с 1 миллиарда почти до 1,3 миллиарда рублей.
Как говорится в отчете «Алибаба.ком (РУ)», в прошлом году компания получила прибыль в первую очередь за счет доходов, которые не связаны с основной деятельностью.
Прибыль образовалась за счет прощения выданного в 2021 году внутреннего займа от другой компании группы. По данным отчётности, в прошлом году компании был прощен беспроцентный заем на 5,94 миллиарда рублей.
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Кроме этого, в AliExpress в России входит еще две компании — «Аэр-Технологические решения» и «Агрегатор-с Онлайн». Первая по итогам года показала прибыль в 1,9 миллиарда рублей вместо 1 миллиарда рублей убытка в 2022-м, вторая — увеличила убыток с 1 миллиарда почти до 1,3 миллиарда рублей.
Как говорится в отчете «Алибаба.ком (РУ)», в прошлом году компания получила прибыль в первую очередь за счет доходов, которые не связаны с основной деятельностью.
Прибыль образовалась за счет прощения выданного в 2021 году внутреннего займа от другой компании группы. По данным отчётности, в прошлом году компании был прощен беспроцентный заем на 5,94 миллиарда рублей.
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Алёна Самарева