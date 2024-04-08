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Простили долги: AliExpress показал прибыль в России

РБК: AliExpress в РФ показал прибыль в 2023 году из-за прощённых долгов
08 апреля 2024, 08:41
Фото: iStock/Natee Meepian

Фото: iStock/Natee Meepian

Основное юрлицо AliExpress в России — Alibaba Group, российских VK, USM, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его соинвесторов — «Алибаба.ком (РУ)» — по результатам прошлого года насчитало 10 млрд руб. чистой прибыли, сообщает РБК со ссылкой на отчет компании по РСБУ.
Ещё годом ранее AliExpress получил убыток в 11,7 миллиарда рублей. Компания была убыточной как минимум с момента создания СП в 2019 году.

Кроме этого, в AliExpress в России входит еще две компании — «Аэр-Технологические решения» и «Агрегатор-с Онлайн». Первая по итогам года показала прибыль в 1,9 миллиарда рублей вместо 1 миллиарда рублей убытка в 2022-м, вторая — увеличила убыток с 1 миллиарда почти до 1,3 миллиарда рублей.



Как говорится в отчете «Алибаба.ком (РУ)», в прошлом году компания получила прибыль в первую очередь за счет доходов, которые не связаны с основной деятельностью.

Прибыль образовалась за счет прощения выданного в 2021 году внутреннего займа от другой компании группы. По данным отчётности, в прошлом году компании был прощен беспроцентный заем на 5,94 миллиарда рублей.

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В России раскрыли новый способ производства боеприпасов
ТАСС: «Ростех» начал производить порох для боеприпасов из древесной целлюлозы
08 апреля 2024, 08:19

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

Госкорпорация «Ростех» разработала технологию производства пороха для боеприпасов из древесной и льняной целлюлозы, сообщает ТАСС.
Как пояснил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев, получилось заменить ключевой материал нитроцеллюлозы — хлопок.

Самое важное, отмечает он, что испытания подтвердили качество продукта. Он ничем не отличается от традиционного.

По словам Одзоева, древесного сырья в стране достаточно. В последствии его доля в производстве пороха достигнет около 60-70 процентов.

Ранее ряд западных СМИ сообщили, что в скором времени мир столкнется с серьезным дефицитом пороха, что приведёт к росту цен на боеприпасы.

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Поставки США оборудования для чипов Китаю рухнули вдвое
США на фоне «микрочиповой войны» сократили поставки оборудования КНР
08 апреля 2024, 06:14

Фото: istock / Gorodenkoff

Соединённые Штаты на фоне «микрочиповой войны» с Китаем сократили поставки оборудования для чипов в 2,3 раза. По данным Федеральной статистической службы США, до этого несколько месяцев экспорт удерживался около рекордных значений, передаёт РИА Новости.
В материале отмечают, что рекордный объем экспорта зафиксировали в июле 2021 года, тогда он составил около 777 миллионов долларов, а затем начал постепенно снижаться. В октябре 2023 года Пекин нарастил закупки до максимального уровня, но уже в феврале 2024 года экспорт американского оборудования резко упал, и объем поставок снизился до 226 миллионов долларов.

Напомним, в октябре 2022 года Штаты ввели несколько ограничений на экспорт оборудования и комплектующих для производства микросхем компаниям КНР. Спустя год, в октябре 2023 года, был опубликован перечень новых ограничений.

В сентябре 2023 года министерство коммерции Китая обвинило США в злоупотреблении односторонними санкциями. Помимо этого, в ведомстве выразили протест по причине введения Вашингтоном ограничений в отношении китайских компаний якобы за их связь с иранской программой беспилотников.

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#сша
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#новости
#поставки
#китай
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Казахстанские банки значительно замедлили обработку переводов из России
Известия: банки Казахстана замедлили обработку переводов из РФ из-за санкций
08 апреля 2024, 02:24

Фото: istock / Rainer Puster

Денежные переводы из РФ в Казахстан стали задерживаться до двух-трех недель из-за опасений банков попасть под санкции со стороны Соединенных Штатов Америки.
«Сроки проведения платежей из России в Казахстан стали достигать двух-трех недель. Ситуация усугубилась с конца февраля. Местные кредитные организации начали активнее проверять контрагентов в РФ из-за риска вторичных санкций. Однако полностью местные банки принимать транзакции не прекратят», — информирует газета «Известия».
Ряд местных банков, включая крупнейший в республике Halyk Bank (Народный банк) прекратили сотрудничество с РФ.

До этого стало известно, что США точечно угрожают иностранным банкам за сотрудничество с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#санкции
#казахстан
#банк
#банки
#сотрудничество
#рф
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Названы главные торговые партнеры России
РИА Новости: у России не осталось главных торговых партнеров на Западе
07 апреля 2024, 10:34

Фото:istockphoto/Zerbor

Главным торговым партнером России стал Китай. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на данные национальных статслужб.
Отмечается, что из топ-5 стран, с которыми больше всего сотрудничает Россия, больше не входят западные партнёры.

На втором месте находится Индия, товарооборот с которой в 2023 году вырос более чем в полтора раза. Также Россия продолжает сотрудничать с Турцией, Белоруссией и Казахстаном.

Прежде о товарообороте России с дружественными странами высказывался глава правительства Михаил Мишустин. Он отметил, что попытки западных стран экономически изолировать Россию провалились.

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#россия
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#михаил мишустин
#торговля
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Российский бюджет испытывает нехватку золотого рубля
Минфин предложил увеличить НДПИ на добычу и продажу золота
06 апреля 2024, 11:13

Фото: iStock/Rost-9D

Минфин предложил увеличить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в связи с нехваткой золотого рубля российскому бюджету, пишет «Коммерсантъ».
Эксперты заявили, что вывоз золота, по данным Минфина, пошел через физлиц, пошлин не платящих. Отрасль золотодобычи может попасть под двойное налогообложение, так как цены на сырье растут, при этом экспорт может нормализоваться.

Ведомство предложило увеличить налог временно. Соответствующие изменения были одобрены 5 апреля Госдумой.

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#экспорт
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#минфин
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#золото
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США нарастили импорт удобрений из России до максимума с июня 2023 года
06 апреля 2024, 10:32

Фото: istockphoto/Jurgute

Импорт удобрений из России в США достиг максимальных значений с июня 2023 года, передает РИА Новости.
За февраль этого года стоимость импорта составила 158,5 миллиона долларов. С начала текущего года Штаты увеличили свои закупки более чем вдвое. В основном, из России в США поступают азотные и калийные удобрения, поставки которых идут практически непрерывно.

Кроме того, востребованы в Штатах комбинированные минеральные удобрения из России, а также удобрения животного и растительного происхождения, включая фосфорные. Штаты занимают второе место по общему импорту удобрений из России, составляя 15 процентов. Лидер — Канада с долей в 48 процентов и объемом экспорта на 4,4 миллиарда долларов.

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#импорт
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#канада
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Россия увеличит производство истребителей-бомбардировщиков Су-34
«Звезда»: В России увеличат выпуск истребителей-бомбардировщиков Су-34
06 апреля 2024, 07:06

Фото: iStock/Alex-S

Производство российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 в ближайшее время будет увеличено. Как сообщает телеканал «Звезда», темпы производства вырастут за счет увеличения численности персонала и оптимизации производства.
Отмечается, что Новосибирский авиационный завод имени Чкалова не только выпускает новые самолеты, но и ремонтирует существующие Су-34. Завод работает в круглосуточном режиме.

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для нанесения ударов по объектам противника в оперативной и тактической глубине. Двухмоторный самолет имеет 12 узлов подвески и может нести различные бомбы и ракеты.

Ранее «Радио 1» сообщало, что «Ростех» заявил об увеличении дальности противотанковой «Хризантемы».

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#истребитель
#самолет
#завод
#производство
#модернизация
#военная техника
#россия
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В России одобрили запрет экспорта сахара
Таможенная подкомиссия одобрила запрет вывоза сахара из РФ до 31 августа
05 апреля 2024, 20:15

Фото: iStock/Andrii Shablovskyi

В России одобрили запрет экспорта сахара из страны до 31 августа 2024 года. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что запрет был одобрен 5 апреля подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле.

В проекте постановления Минсельхоза говорится, что вводится запрет на вывоз из России тростникового, свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы в твёрдом состоянии.

Издание отмечает, что данная мера была введена для сохранения необходимого количества запасов сахара перед началом нового сезона.

При этом документ предусматривает ряд исключений. К ним, в частности, относится снятие запрета на вывоз сахара в страны ЕАЭС в пределах объёмов, предусмотренных индикативными балансами. Но для этого необходимы разрешения на вывоз, которые выдаются Минсельхозом.

Это позволит сохранить необходимые для России запасы сахара и обеспечить им партнёров по ЕАЭС.

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#россия
#запрет
#экспорт
#сахар
#минсельхоз
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Мишустин: Правительство увеличило лимиты по IT-ипотеке на 200 миллиардов рублей
05 апреля 2024, 19:02

Фото: iStock/gopixa

Российское правительство увеличило общий лимит по льготной ипотеке для IT-специалистов на 200 миллиардов рублей, об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте кабмина.
«Правительство увеличит лимиты этой ипотеки на 200 миллиардов рублей. Соответствующее постановление подготовлено, благодаря чему по выгодной ставке оформить займы на покупку дома, квартиры или земельного участка под строительство смогут еще не менее 15 тысяч специалистов в сфере информационных технологий», — прокомментировал ситуацию премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, поддержка работников этой сферы крайне важна для развития Российской Федерации.

При этом, в обнародованном постановлении сообщается, что за время существования этой льготной опции для айтишников уже было выдано более 56 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму порядка 500 миллиардов рублей.

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#it
#ипотека
#михаил мишустин
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