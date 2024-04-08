В России раскрыли новый способ производства боеприпасов

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov
Госкорпорация «Ростех» разработала технологию производства пороха для боеприпасов из древесной и льняной целлюлозы, сообщает ТАСС.
Как пояснил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев, получилось заменить ключевой материал нитроцеллюлозы — хлопок.
Самое важное, отмечает он, что испытания подтвердили качество продукта. Он ничем не отличается от традиционного.
По словам Одзоева, древесного сырья в стране достаточно. В последствии его доля в производстве пороха достигнет около 60-70 процентов.
Ранее ряд западных СМИ сообщили, что в скором времени мир столкнется с серьезным дефицитом пороха, что приведёт к росту цен на боеприпасы.
Читайте также:
США на фоне «микрочиповой войны» сократили поставки оборудования КНР
Известия: банки Казахстана замедлили обработку переводов из РФ из-за санкций
РИА Новости: у России не осталось главных торговых партнеров на Западе
Самое важное, отмечает он, что испытания подтвердили качество продукта. Он ничем не отличается от традиционного.
По словам Одзоева, древесного сырья в стране достаточно. В последствии его доля в производстве пороха достигнет около 60-70 процентов.
Ранее ряд западных СМИ сообщили, что в скором времени мир столкнется с серьезным дефицитом пороха, что приведёт к росту цен на боеприпасы.
Читайте также:
США на фоне «микрочиповой войны» сократили поставки оборудования КНР
Известия: банки Казахстана замедлили обработку переводов из РФ из-за санкций
РИА Новости: у России не осталось главных торговых партнеров на Западе
Алёна Самарева