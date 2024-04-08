В России раскрыли новый способ производства боеприпасов

Соединённые Штаты на фоне «микрочиповой войны» с Китаем сократили поставки оборудования для чипов в 2,3 раза. По данным Федеральной статистической службы США, до этого несколько месяцев экспорт удерживался около рекордных значений, передаёт РИА Новости.