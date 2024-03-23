ПСБ спишет задолженности по кредитам пострадавших в «Крокусе»

Фото: iStock/prim91
ПСБ спишет все кредиты пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом пресс-служба кредитной организации сообщила в беседе с РИА Новости.
Также представительство банка выразило глубокие соболезнования всем пострадавшим и их близким.
Кроме того, о списании кредитов пострадавшим заявили и другие крупные российские банки, среди которых Альфа-банк, Сбербанк, «Тинькофф» и «Газпромбанк».
По последним данным Следственного комитета России в результате теракта погибли 133 человека. Ещё 140 пострадали. Они проходят лечение в больницах Москвы и Подмосковья.
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.
Читайте также:
«Русский стандарт» спишет кредиты погибшим при теракте в подмосковном «Крокусе»
Названа сумма ущерба «Крокус Сити Холлу» из-за теракта
Воробьёв: Дети погибших в «Крокусе» родителей будут получать ежемесячные выплаты
Кроме того, о списании кредитов пострадавшим заявили и другие крупные российские банки, среди которых Альфа-банк, Сбербанк, «Тинькофф» и «Газпромбанк».
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.
Читайте также:
«Русский стандарт» спишет кредиты погибшим при теракте в подмосковном «Крокусе»
Названа сумма ущерба «Крокус Сити Холлу» из-за теракта
Воробьёв: Дети погибших в «Крокусе» родителей будут получать ежемесячные выплаты
Анастасия Чинкова