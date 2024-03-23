Воробьёв: Дети погибших в «Крокусе» родителей будут получать ежемесячные выплаты

Фото: сайт Кремля
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что Подмосковье вместе со столичным правительством приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокус сити холле». Об этом Воробьёв написал в Telegram-канале.
По словам губернатора, по три миллиона рублей получат близкие погибших, также по миллиону рублей получат пострадавшие, находящиеся в стационаре. По 500 тысяч рублей будут выплачены пострадавшим, которые получили лечение в амбулаторном режиме.
Воробьёв подчеркнул, что ежемесячные выплаты будут получать дети, зарегистрированные в Подмосковье, чьи родители погибли в теракте. Он добавил, что региональные власти компенсируют расходы на захоронение и урегулируют все юридические вопросы.
Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
Читайте также:
Минздрав Подмосковья опубликовал список 37 погибших при теракте в «Крокусе»
SHOT: Опубликовано фото задержанного подозреваемого в нападении на «Крокус»
Минздрав Подмосковья: трое детей погибли при теракте в «Крокус Сити Холле»
Воробьёв подчеркнул, что ежемесячные выплаты будут получать дети, зарегистрированные в Подмосковье, чьи родители погибли в теракте. Он добавил, что региональные власти компенсируют расходы на захоронение и урегулируют все юридические вопросы.
Читайте также:
Минздрав Подмосковья опубликовал список 37 погибших при теракте в «Крокусе»
SHOT: Опубликовано фото задержанного подозреваемого в нападении на «Крокус»
Минздрав Подмосковья: трое детей погибли при теракте в «Крокус Сити Холле»
Екатерина Коршунова