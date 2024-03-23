«Русский стандарт» спишет кредиты погибшим при теракте в подмосковном «Крокусе»

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Банк «Русский стандарт» спишет кредиты погибшим и урегулирует задолженности пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Отмечается, что подобные меры пообещали выполнить в ВТБ, «Альфа-банке», «Совкомбанке», «Хоум банке», «Газпромбанке» и «Тинькофф». При этом Подмосковье вместе со столичным правительством приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокус сити холле».
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что по три миллиона рублей получат близкие погибших, также по миллиону рублей получат пострадавшие, находящиеся в стационаре.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что по три миллиона рублей получат близкие погибших, также по миллиону рублей получат пострадавшие, находящиеся в стационаре.
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Екатерина Коршунова