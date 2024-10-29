Путин анонсировал введение новой системы оплаты труда бюджетников в 2025 году

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
В России в предстоящем году протестируют новую систему оплаты труда бюджетников. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин в ходе выступления на конгрессе «Национальное здравоохранение».
Глава государства подчеркнул, что нельзя допускать разброса в зарплатах медработников, учителей и других специалистов. Для этого в предстоящем году будет отработана новая, более справедливая модель оплаты труда бюджетников. Тестирование пройдёт в нескольких пилотных регионах.
Путин напомнил, что зарплата медиков привязана к средним выплатам по регионам. При этом уровень может значительно отличаться даже в соседних субъектах страны.
Как ранее сообщал глава Минтруда Антон Котяков в структуре зарплат должна повыситься доля оклада, а компенсационные и стимулирующие выплаты будут стандартизированы. Таким образом, как ожидается, будет создана единая и понятная для бюджетников система.
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Путин напомнил, что зарплата медиков привязана к средним выплатам по регионам. При этом уровень может значительно отличаться даже в соседних субъектах страны.
Как ранее сообщал глава Минтруда Антон Котяков в структуре зарплат должна повыситься доля оклада, а компенсационные и стимулирующие выплаты будут стандартизированы. Таким образом, как ожидается, будет создана единая и понятная для бюджетников система.
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Анастасия Чинкова