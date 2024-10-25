Россияне раскрыли, какая зарплата сможет сделать их счастливыми

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Опрос HR-холдинга Ventra показал, что россияне считают зарплату, необходимую для счастья, равную сумме не менее 200 тыс. рублей.
При этом выяснилось, что наиболее счастливыми в этом плане оказались специалисты сферы IT и телекома, услуг для бизнеса, а также ретейла и e-commerce.
А опрос ВТБ показал, что среди жителей Сибири 54%, столкнувшись с телефонным или интернет-мошенничеством, смогли разгадать уловки злоумышленников и сохранить свои деньги. При этом 39% опрошенных не сталкивались с таким видом обмана, а 3% попались на удочку аферистов. Как передаёт «Сiбдепо», большинство из тех, кому удалось раскусить мошенников, заявили, что не сообщали об инциденте в какие-либо официальные организации.
Ранее совместный опрос Банка ДОМ.РФ и Финансового университета при правительстве РФ показал, что наиболее часто россияне тратят полученный кешбэк на продукты.
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«Удовольствие от работы получает почти половина опрошенных. Больше всего на это влияют отношения внутри команды, комфортный график работы, интерес к сфере деятельности и карьерные перспективы. 51% респондентов сдержаннее в чувствах: почти половина из них недовольны уровнем зарплаты, а чуть больше трети — частыми переработками», — приводит RT текст исследования.
А опрос ВТБ показал, что среди жителей Сибири 54%, столкнувшись с телефонным или интернет-мошенничеством, смогли разгадать уловки злоумышленников и сохранить свои деньги. При этом 39% опрошенных не сталкивались с таким видом обмана, а 3% попались на удочку аферистов. Как передаёт «Сiбдепо», большинство из тех, кому удалось раскусить мошенников, заявили, что не сообщали об инциденте в какие-либо официальные организации.
Ранее совместный опрос Банка ДОМ.РФ и Финансового университета при правительстве РФ показал, что наиболее часто россияне тратят полученный кешбэк на продукты.
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Мелисса Тимофеева