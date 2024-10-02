Названы регионы-лидеры по доле позиций с зарплатой выше 100 тыс рублей

«Основной сезон для трудоустройства подростков — это лето. В этом году у нас в регионе было трудоустроено свыше 21 тысячи подростков. Ребята выбирают совершенно разные профессии: вожатые, программисты, специалисты по работе с молодежью, делопроизводители, библиотекари», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.