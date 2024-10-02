Названы регионы-лидеры по доле позиций с зарплатой выше 100 тыс рублей

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Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что самое большое число вакансий с зарплатой выше 100 тыс. рублей в Москве и Московской области.
В этом рейтинге на третьем месте расположился Санкт-Петербург, таже в топ-5 вошли Свердловская область и Краснодарский край.
Другое исследование Superjob показало, что лишь 1% москвичей видят в работе возможность самореализоваться. Для большинства же главным мотиватором в работе являются деньги. Как передаёт АГН «Москва», для 24% опрошенных зарплата является главным вдохновляющим элементом, для 11% такой элемент — успех в достижении целей и результатов, для 8% — возможность помогать людям, для 6% — коллеги и дружелюбная атмосфера в коллективе, ещё для 5% — общение с людьми.
Ранее опрос сервиса Superjob показал, что 15 родителей российских школьников планируют брать отпуск на время каникул своих детей.
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«На неоднозначный результат влияет специфика отрасли — здесь часто публикуются вакансии, итоговая зарплата в которых зависит от результата работы. В большинстве своём такие условия содержатся в массовых профессиях, и благодаря числу подобных предложений сфера выходит на первое место», — приводит RT текст исследования.
Другое исследование Superjob показало, что лишь 1% москвичей видят в работе возможность самореализоваться. Для большинства же главным мотиватором в работе являются деньги. Как передаёт АГН «Москва», для 24% опрошенных зарплата является главным вдохновляющим элементом, для 11% такой элемент — успех в достижении целей и результатов, для 8% — возможность помогать людям, для 6% — коллеги и дружелюбная атмосфера в коллективе, ещё для 5% — общение с людьми.
Ранее опрос сервиса Superjob показал, что 15 родителей российских школьников планируют брать отпуск на время каникул своих детей.
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Мелисса Тимофеева