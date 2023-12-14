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В Кремле назвали место размещения предвыборного штаба Путина

РБК: предвыборный штаб Путина будет размещаться в Гостином дворе
14 декабря 2023, 09:57
Фото: РИА Новости/Михаил Терещенко

Фото: РИА Новости/Михаил Терещенко

В Кремле выбрали место для размещения предвыборного штаба Владимира Путина. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники, близкие к мэрии Москвы.
Так, предвыборный штаб Путина планируют разместить в Гостином дворе.

Официальное открытие состоится ближе к концу декабря.


Прежде чем начать работу, группа избирателей, поддерживающих выдвижение кандидата, должна зарегистрироваться в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), а также открыть избирательный счёт и внести плату за аренду помещения в Гостином дворе.

Напомним, что президентские выборы в России пройдут в течение трёх дней – с 15 по 17 марта 2024 года. О своём участии в выборах нынешний глава государства Владимир Путин объявил 8 декабря. В скором времени будут выполнены все процедуры для оформления его кандидатуры, подчеркнул пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.

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Конгресс США уходит на каникулы: Киев остался без американских денег
14 декабря 2023, 09:28

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Зеленский предпринял «визит отчаяния» в Вашингтон, попытавшись лично убедить американских законодателей выделить 61 млрд долларов на поддержку Украины. Но, похоже, этим только разозлил конгрессменов: они уходят на каникулы, так и не приняв никакого решения по этому вопросу.
Попытка воздействовать на эмоции, эффект неожиданности, личный приезд Зеленского в Вашингтон не сработали и не помогли продавить нужное Киеву решение, передает РИА Новости. Эффект оказался прямо противоположным. Чтобы подсластить пилюлю, Байден выделил Украине 200 миллионов долларов из фондов министерства обороны, неподконтрольных Конгрессу.

Многие законодатели, особенно республиканцы, ещё до приезда Зеленского были настроены против него. Они считают решение проблемы на границе с Мексикой и обеспечение собственной безопасности США более важной задачей, чем помощь Киеву.

«Он приезжает за деньгами американских налогоплательщиков. Считаю, это позорно», — заявил в телеэфире сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс.

При появлении Зеленского Вэнс просто вышел из зала. Удивило и поведение Джо Байдена, который сморкался во время выступления своего украинского коллеги, а на вопрос о вероятности победы Киева только усмехнулся. В итоге помощь Украине не попала в повестку последнего рабочего дня законодателей. С 15 января Конгресс США уходит в отпуск, поэтому до середины января вопрос поддержки Киева повисает в воздухе.

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Экс-главком НАТО Ставридис рассказал о причинах охлаждения США к Зеленскому
Экс-главком НАТО Ставридис: США отвернулись от Зеленского из-за поражений ВСУ
14 декабря 2023, 09:12

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Американское правительство отвернулось от Зеленского из-за провала летнего контрнаступления ВСУ. Об этом заявил бывший главнокомандующий войск НАТО, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.
В эфире телеканала MSNBC отставной военный призвал откровенно признать, что летнее украинское контрнаступление полностью провалилось. Именно это и привело к тому, что в США появилось разочарование Зеленским и теперь его положение совсем не то, что было год назад, подчеркнул экс-главком НАТО.

Ставридис также указал, что дела России и её лидера Владимира Путина, напротив, идут на редкость удачно. Президент РФ укрепил отношения со многими странами, а на поле боя преимущество российских войск очевидно. Для Путина это был хороший год, заключил отставной адмирал.

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Штат консульского отдела посольства РФ в США сократится на 40%
14 декабря 2023, 08:48

Фото: istockphoto/george tsartsianidis

Работа консульского отдела посольства Российской Федерации в США в ближайшее время ещё более осложнится. Количество сотрудников в нём сократится на 40%.
Об этом в разговоре с ТАСС сообщила заведующая отделом Надежда Шумова. По её словам, сокращение штата произойдёт уже через 10 дней. Причиной этого дипломат назвала требования, выдвинутые американской стороной. Она отметила, что это сильно осложнит работу посольства, особенно в части того, что касается выездных сессий для помощи соотечественникам, которые находятся за пределами Вашингтона.

Тем не менее, Шумова подчеркнула, что отдел будет продолжать прилагать все усилия для оказания консульско-правовой поддержки россиянам, оказавшимся в трудной ситуации в чужой стране. Выездные сессии по-прежнему остаются самым эффективным способом проводить такую работу, подчеркнула она. Практику проведения таких выездов пришлось внедрить из-за того, что несколько лет назад по решению американских властей были закрыты российские консульства на тихоокеанском побережье, пояснила дипломат в заключение.

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Politico: Еврочиновники в частных беседах называют Украину «чёрной дырой»
14 декабря 2023, 08:21

Фото: istockphoto/artJazz

Многие европейские чиновники признают, что Украина перестала быть главным приоритетом в повестке большинства лидеров и политиков стран Евросоюза. В частном порядке они нередко называют её «чёрной дырой», которая поглощает деньги.
Как отмечает издание Politico, несмотря на официальную поддержку Киева и осуждение Венгрии за её изолированную позицию, для руководителей стран ЕС помощь Украине уже далеко не на первом месте по значимости. В публикации со ссылкой на неназванный источник отмечается, что среди европейских чиновников растут сомнения по поводу того, сколько ещё денег потребуется вкладывать в эту бездонную яму, где они бесследно исчезают. А также насколько отчаянна ситуация на поле боя и стоит ли вообще игра свеч.

В материале высказано допущение, что в ближайшее время популисты будут рассуждать именно в таком ключе. Также авторы статьи пишут, что, по мнению одного высокопоставленного политика, кроме Венгрии, есть уже новая группа стран, которая, скорее всего, уже изменила свою позицию по поводу вступления Украина.

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В США призвали Украину уступить России восточные регионы
Рамасвами: Украине для урегулирования конфликта нужно уступить восточные регионы
14 декабря 2023, 07:43

Фото: istock / Diy13

Чтобы урегулировать конфликт, Украине необходимо уступить восточные части страны. Такое заявление сделал кандидат в президенты США Вивек Рамасвами, сообщает CNN.

«Я предлагаю разумную сделку, которая предусматривала бы сохранение суверенитета Украины, да, с некоторыми уступками территорий, восточных регионов, где проживает русскоговорящее население», — заявил Рамасвами
Кроме того, политик призвал не принимать Украину в Североатлантический альянс до тех пор, пока РФ «не выйдет из военного союза с Китаем».

Он также заявил, что украинский конфликт не продвигает интересы Соединенных Штатов и увеличивает риски мировой войны.

Ранее сообщалось, что Украина может проиграть в конфликте с Россией, что нанесет удар по престижу и авторитету Запада. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Словакия признала риск войны с Россией в случае взлета F-16 с авиабаз стран НАТО
Депутат Блага: вылеты F-16 ВСУ с баз НАТО станут красной линией для РФ
14 декабря 2023, 07:04

Фото: istock / VanderWolf-Images

Вылеты украинских истребителей F-16 с натовских баз станет красной линией для России. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блага, передают РИА Новости.
Несколькими днями ранее глава делегации России Гаврилов в ходе поездки в Вену сказал, что размещение авиационных площадок для истребителей на территориях Польши, Румынии и Словакии будет рассматриваться российской стороной, как вовлечение этих государств в украинский конфликт.

«Для России это красная линия, и они предупреждают, что дошло бы к открытому столкновению, эскалация могла бы привести к Третьей мировой войне», — предупредил вице-спикер.
Блага также призвал Словакию «оставаться на стороне мира».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot размещены только вокруг Киева. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#россия
#словакия
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Генсек правительства Японии объявил об отставке
Генсек правительства Японии Мацуно объявил о своем уходе в отставку
14 декабря 2023, 06:39

Фото: istockphoto/blew_i

Глава правительства Японии, Хирокадзу Мацуно, объявил о своей отставке в свете скандала, связанного с нарушениями в финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом информирует ТАСС.
Мацуно подал запрос об уходе со своего поста в премьер-министру Фумио Кисиде, отметив, что это решение принято для избежания задержек в реализации национальной политики.

Ранее, в связи с этим же скандалом, об отставке объявили министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура, глава сельскохозяйственного ведомства Итиро Миясита и министр по административным вопросам Дзюндзи Судзуки.

Ранее в этом году весь состав правительства Японии подал в отставку в сентябре. Премьер-министр Фумио Кисида принял их просьбы об уходе.

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Санду назвала Россию недружественной для Молдавии страной
Майя Санду заявила, что исключает любые дружеские контакты Молдавии и России
14 декабря 2023, 05:51

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Президент Молдовы Майя Санду охарактеризовала Россию как страну с недружественной политикой. В интервью кишиневскому телеканалу Vocea Basarabiei («Голос Бессарабии») она заявила, что отказывается от установления любых дружеских связей между двумя государствами.
По мнению Санду, партнерство возможно лишь с теми странами, которые уважают интересы Молдовы и ее граждан. Президент отметила, что Россия использует шантаж и угрозы в отношении Молдавии.

Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, прокомментировал заявления Санду об отсутствии общих тем для диалога с Россией. По его словам, результаты голосования в Молдавии, где партия Санду потерпела поражение, свидетельствуют обратное: граждане страны выступают за сбалансированный подход к международным отношениям.

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В США публично унизили Зеленского
Ведущая Fox News Лора Ингрэм назвала Зеленского мошенником
14 декабря 2023, 05:02

Ведущая Fox News Лора Ингрэм раскритиковала посетившего США президента Украины Владимира Зеленского, сравнив его с аферистом Бернардом Мэдоффом. Об этом пишет РИА Новости.
Ведущая в прямом эфире заявила, что Зеленский пытается убедить американцев, что без очередного многомиллиардного пакета Киеву от Вашингтона «все выйдет из-под контроля». По словам Ингрэм, подобный стиль риторики напоминает подход финансовых мошенников.

«Что можно сказать про визит иностранного лидера, приехавшего сюда требовать еще больше денег после того, как он не смог добиться никакого результата, ради которого изначально и выделялись эти средства?», — задалась вопросом американская телеведущая.

Она передразнила Зеленского, произнеся его голосом: «Если вы не дадите ему больше денег прямо сейчас, вы потеряете все свои инвестиции».

В заключение Лора Ингрэм сравнила украинского президента с создателем крупнейшей в истории финансовой пирамиды Бернардом Мэдоффом, которого приговорили за аферу к 150 годам заключения.

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