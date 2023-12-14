В Кремле назвали место размещения предвыборного штаба Путина

Фото: РИА Новости/Михаил Терещенко
В Кремле выбрали место для размещения предвыборного штаба Владимира Путина. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на источники, близкие к мэрии Москвы.
Так, предвыборный штаб Путина планируют разместить в Гостином дворе.
Официальное открытие состоится ближе к концу декабря.
Прежде чем начать работу, группа избирателей, поддерживающих выдвижение кандидата, должна зарегистрироваться в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), а также открыть избирательный счёт и внести плату за аренду помещения в Гостином дворе.
Напомним, что президентские выборы в России пройдут в течение трёх дней – с 15 по 17 марта 2024 года. О своём участии в выборах нынешний глава государства Владимир Путин объявил 8 декабря. В скором времени будут выполнены все процедуры для оформления его кандидатуры, подчеркнул пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.
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Официальное открытие состоится ближе к концу декабря.
Напомним, что президентские выборы в России пройдут в течение трёх дней – с 15 по 17 марта 2024 года. О своём участии в выборах нынешний глава государства Владимир Путин объявил 8 декабря. В скором времени будут выполнены все процедуры для оформления его кандидатуры, подчеркнул пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков.
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Анастасия Чинкова