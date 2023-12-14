В Кремле назвали место размещения предвыборного штаба Путина

Зеленский предпринял «визит отчаяния» в Вашингтон, попытавшись лично убедить американских законодателей выделить 61 млрд долларов на поддержку Украины. Но, похоже, этим только разозлил конгрессменов: они уходят на каникулы, так и не приняв никакого решения по этому вопросу.