Путин: большинство предприятий в срок выполняют задания гособоронзаказа

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Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) значительно нарастил производственные объемы за время проведения СВО. Об этом в рамках совещания с руководителями предприятий ОПК в Королеве заявил президент России Владимир Путин.
«За последнее время у нас объемы выросли, за последние полтора-два года, за время проведения специальной военной операции. С 2021 по 2023 год эти цифры меняются постоянно, они подрастают», – сказал президент.По данным главы государства, более чем в 22 раза увеличился выпуск ракетно-артиллерийских вооружений, выпуск средств радиоэлектронной борьбы и разведки вырос в 15 раз, а боеприпасов и средств поражения – в 14 раз.
Кроме того, выпуск автомобилей вырос в семь раз, средств индивидуальной бронезащиты — в шесть, авиационной техники и беспилотников — в четыре, бронетанковых вооружений — почти в 3,5 раза.
«Большинство предприятий в срок качественно выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций даже с опережением графика», — сказал Путин.Российский лидер поручил эффективно выстраивать экономику Вооруженных сил.
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