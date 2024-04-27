Путин: Экономические показатели начала года оказались выше прогнозируемых

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Макроэкономические показатели в стране в начале года оказались выше прогнозов, которые давали специалисты Центробанка, министры и эксперты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании по экономическим вопросам, проходящем в режиме видеоконференции, российский лидер отметил, что реальное состояние экономики страны позволяет улучшать и прогнозы относительно её развития. Недаром все ключевые макроэкономические индикаторы на начало года оказались выше прогнозируемых, подчеркнул президент.
Основываясь на расчёты и мнения экспертов и аналитиков, глава государства сообщил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам 2024 года может превысить 3%, что также выше ранее прогнозируемого показателя.
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