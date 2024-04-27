Путин заявил о замедлении инфляции в России

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Президент России Владимир Путин отметил, что инфляция в стране постепенно замедляется, особенно радует рост в обрабатывающей отрасли. Он сообщил об этом на совещании по экономическим вопросам, проведенном в формате видеоконференции, пишет РИА Новости.
«Реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы ее развития. Уже сейчас многие эксперты говорят о том, что по итогам текущего года ВВП России может прибавить более 3%», — сказал ПутинПо словам президента, динамика обрабатывающей отрасли в январе составила плюс 7,5%, а в феврале выросла до плюс 13,5%. Путин также отметил, что макроэкономические показатели начала 2024 года в России оказались выше ожиданий правительства, Банка России и некоторых экспертов.
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