ЦБ видит тенденцию на снижение инфляции — Путин

Фото: сайт Кремля
Угроза инфляции в России еще есть, но тенденции положительные, заявил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.
Как отметил глава государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, судя по объективным тенденциям, которые складываются в экономике, снижение ключевой ставки Центрального Банка должно произойти.
Президент подчеркнул, что находится в постоянном контакте с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной, которая, по его словам, отметила, что угроза инфляции в России еще есть.
Кроме этого, в стране работают над донастройкой налоговой системы, в настоящее время готовятся предложения. Также следует поддерживать приобретение или создание российскими компаниями инфраструктуры за рубежом, добавил он.
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Президент подчеркнул, что находится в постоянном контакте с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной, которая, по его словам, отметила, что угроза инфляции в России еще есть.
Кроме этого, в стране работают над донастройкой налоговой системы, в настоящее время готовятся предложения. Также следует поддерживать приобретение или создание российскими компаниями инфраструктуры за рубежом, добавил он.
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Алёна Самарева