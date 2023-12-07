Путин: Лидеры ряда стран не поддаются «цыканью зубами» со стороны Запада

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Президент РФ Владимир Путин во время выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил, что несмотря на внешнее давление Запада, есть ряд стран, которые ему не поддаются.
Российский лидер оценил состояние экономики и прокомментировал повышение ключевой ставки в стране. Он заявил, что уровень ВВП вырос по сравнению с прошлым годом и продолжит увеличиваться. Владимир Пути отметил, что несмотря на обсуждения и разногласия на фоне повышения ключевой ставки, цифры подтверждают, что решение об ее увеличении было правильным и выгодным.
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Анастасия Крестьянова