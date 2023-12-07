Путин предупредил о новой эпохе перемен, в которой выстоять сможет только сильная страна

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что мир уже вступил в эпоху кардинальных перемен и испытаний, когда выстоять сможет только суверенная страна.
По словам российского лидера, нынешний мир ожидают кардинальные перемены и серьезные испытания. Он подчеркнул, что это коснётся не только компаний и отраслей, но и целых стран и регионов мира.
Напомним, глава государства выступает на форуме ВТБ «Россия зовет», который проходит в Москве. По словам Путина, в ближайшее время монополия крупнейших западных банков будет подорвана.Глава государства также отметил, что Россия выступает за развитие экономики демократическим путем, в отличии от США, которые эксплуатируют союзников и иные страны.
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«Успешно пройти этот этап, стать одним из центров роста новой глобальной экономики сможет только сильная, стабильная, я хочу подчеркнуть, обязательно хочу это подчеркнуть и сделать на этом акцент, суверенная страна», - сказал Путин.
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Элина Позднякова