Путин рассказал о европейском принципе «свой-чужой»

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В европейских юрисдикциях, которые ранее считались безопасными, теперь действует принцип «свой-чужой», где «чужого» можно обобрать. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!».
Путин подчеркнул, что по такой стратегии теперь действует конкурентная борьба в мире, который основывается на правилах, которые никому не нужны.
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Анастасия Чинкова