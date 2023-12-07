Путин начал участие в пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовёт»

Фото: сайт Кремля
В Москве проходит форум ВТБ «Россия зовет». На нем выступает президент России Владимир Путин.
Прежде сообщалось, что глава государства примет участие в Инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет». Впервые после окончания пандемии, мероприятие проходит в очном формате. В ходе своего выступления на форуме, глава ВТБ Андрей Костин заявил, что моноцентричная модель глобализации, которая имела место быть последние годы, продемонстрировала неэффективность. Более того, она находится в кризисе.
Руководитель кредитной организации также добавил, что экономика России к прежнему устройству возвращаться не намерена.
На мероприятии присутствуют инвесторы из различных стран. Форум проходит в Москве в Центре международной торговли.
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Анастасия Крестьянова