В Британии увидели обидную деталь во время поездки Путина на Ближний Восток

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Объединенные Арабские Эмираты радушно здоровался с чиновниками и пожимал им руки, но за день до этого отказался общаться с послом Великобритании.
Путин сослался на санитарные нормы. Об этом пишет издание Daily Mail.
В материале сказано, что лидер РФ «на удивление пренебрежительно» отнесся к европейским дипломатам после церемонии вручения верительных грамот, которая прошла в Кремле.
Он сослался на угрозу распространения COVID, при этом «тепло пожимал руки» коллегам во время поездки на Ближний Восток.
Ранее президент РФ Владимир Путин во время визита в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) подарил президенту этой страны Мухаммеду Аль-Нахайяну его портрет и получил в ответ подарок в виде мозаики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Путин прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию. В Эр-Рияде глава государства встретился с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль-Саудом.
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В материале сказано, что лидер РФ «на удивление пренебрежительно» отнесся к европейским дипломатам после церемонии вручения верительных грамот, которая прошла в Кремле.
Ранее президент РФ Владимир Путин во время визита в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) подарил президенту этой страны Мухаммеду Аль-Нахайяну его портрет и получил в ответ подарок в виде мозаики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Путин прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию. В Эр-Рияде глава государства встретился с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль-Саудом.
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Мария Фирсова