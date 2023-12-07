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В Британии увидели обидную деталь во время поездки Путина на Ближний Восток

DM: Путин радушно поприветствовал чиновников ОАЭ, но пренебрег послом Британии
07 декабря 2023, 08:55
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Президент РФ Владимир Путин во время визита в Объединенные Арабские Эмираты радушно здоровался с чиновниками и пожимал им руки, но за день до этого отказался общаться с послом Великобритании.
Путин сослался на санитарные нормы. Об этом пишет издание Daily Mail.

В материале сказано, что лидер РФ «на удивление пренебрежительно» отнесся к европейским дипломатам после церемонии вручения верительных грамот, которая прошла в Кремле.


Он сослался на угрозу распространения COVID, при этом «тепло пожимал руки» коллегам во время поездки на Ближний Восток.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время визита в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) подарил президенту этой страны Мухаммеду Аль-Нахайяну его портрет и получил в ответ подарок в виде мозаики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Путин прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию. В Эр-Рияде глава государства встретился с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль-Саудом.

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#владимир путин
#политика
#новости
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Западная помощь Украине сократилась почти на 90 процентов
Bloomberg: объем помощи Украине упал до минимального с начала конфликта
07 декабря 2023, 17:21

Фото: istockphoto.com/Andrii Atanov

Объем помощи Украине стал минимальным с начала вооруженного конфликта на территории Украины. Об этом пишет Bloomberg.
Объем помощи Украине стал минимальным с начала вооруженного конфликта на территории Украины. Об этом пишет Bloomberg. 
 
Согласно исследованиям исследования Института мировой экономики Кильского университета, выделенная Украине помощь сократилась на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
 
Сумма финансовой поддержки, направленной Киеву, стала рекордно низкой с января 2022 года. 
 
Авторы статьи обратили внимание на то, что в настоящее время не известно, как будет дальше складываться ситуация в части финансирования Украины. 

Несмотря на призывы президента США Джо Байдена о необходимости увеличения помощи Украине, Конгресс отложил рассмотрение этого вопроса на начало следующего года. По-прежнему продолжают помогать Киеву вооружением и финансами Канада и ряд европейских стран. Крупнейшие спонсоры Украины в настоящее время обязательства приостановили.
 
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#сша
#помощь
#зеленский
#рф
#канада
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Генпрокуратура потребовала от Канады выдать ветерана СС Хунку
Российская Генпрокуратура направила Канаде запрос на экстрадицию эсэсовца Гунько
07 декабря 2023, 17:04

Фото: Istockphoto / Vladislav Zolotov

Российская Генпрокуратура направила запрос властям Канады о выдаче 98-летнего ветерана пехотной дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
Напомним, Ярослав Гунько был приглашен в качестве почетного гостя на заседание парламента Канады 22 сентября. 

Спикер палаты общин страны и президент Украины аплодисментами поприветствовали ветерана, который был представлен как «борец за украинскую независимость против русских». Власти Канады позже оправдались, что не знали о прошлом генерала. 

Гунько причастен к расправе над советским гражданами во времена Второй мировой войны, уверены российские правоохранители. Ветеран также был причастен к геноциду евреев и их уничтожению. На ее счету возможно более 500 невинно убиенных. 

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#суд
#ветеран
#канада
#ссср
#россия
#генпрокуратура
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В Московской области стартовал опрос по организации досуга в парках
07 декабря 2023, 16:42

Фото: Минкульт МО

В Подмосковье начался опрос по улучшению качества услуг и организации досуга в парках региона. Его на своём сайте запустило Министерство культуры и туризма Московской, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Как часто вы ходите в парк? Какими платными сервисами и услугами пользуетесь? Какие из проводимых в парке мероприятий вам нравятся? Насколько вы удовлетворены уровнем организации досуга в парке? Ответы на эти и другие вопросы позволят работникам парков понять, в каком направлении им двигаться», – говорится в сообщении. 
Принять участие в опросе может любой житель региона. Для этого необходимо авторизоваться на портале «Госуслуги», выбрать «Общественное голосование на портале госуслуг», нажать кнопку «Участвовать» и перейти на «Опрос по улучшению качества предоставления услуг и организации досуга на парковых территориях Подмосковья».
 
Далее нужно выбрать один или несколько ответов из предложенных вариантов.
 
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#подмосковье
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В США объяснили, почему Зеленский внезапно отменил речь в сенате
Pais: Зеленский отменил речь в сенате США из-за проблем на фронте
07 декабря 2023, 16:33

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Украины Владимир Зеленский отменил свое выступление перед американскими сенаторами из-за трудностей на фронте, об этом пишет издание Pais.
Обозреватели испанской газеты пояснили, что глава киевского режима таким поступком продемонстрировал нервозность, которая настигла его ввиду проблем у ВСУ на линии боевого соприкосновения. 

Напомним, в минувший вторник Владимир Зеленский должен был выступить перед американскими законодателями в преддверии рассмотрения ими вопроса об отправке Украине очередного пакета помощи. Однако глава Минобороны Украины Рустам Умеров заявил, что выступление главы не состоится, подробностей при этом не привел.

Авторы статьи отметили, что проблемы у Киева возникают не только на фронте, но и на политической арене.    

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#владимир зеленский
#всу
#рф
#сша
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Путин сообщил о росте зарплат россиян на 7%
Путин: зарплаты россиян выросли на 7%, реальные доходы – на 4,4%
07 декабря 2023, 16:18

Фото: iStock/Vershinin

Зарплаты в России выросли на 7%, а реальные доходы – на 4,4%. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!».
Глава государства подчеркнул важность роста доходов россиян. По его словам, реальные заработные платы в стране на данный момент выросли на 7%, а реальные располагаемые доходы – на 4,4%. 

Путин добавил, что уровень зарплат – важный показатель не только для социальной политики, но и для всего экономического развития общества. 

Форум ВТБ «Россия зовёт» проводится в Москве в очном формате. Это первая встреча, проведённая не в дистанционном формате, после окончания пандемии. На мероприятии собрались инвесторы из различных стран.

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#владимир путин
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#россияне
#рост
#экономика
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Посла РФ вызвали в британский МИД из-за «российского вмешательства»
07 декабря 2023, 16:15

Фото: istockphoto.com/IR_Stone

Российского посла в Лондоне Андрея Келина вызвали в британский МИД. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Причина, по которой дипломат вызван в ведомство, кроется в якобы «вмешательстве России в политический процесс Великобритании». 

Замминистра иностранных дел Британии Лео Докерти заявил, что ФСБ России ставит под угрозу частные разговоры политиков и пытается вмешаться в политические кампании страны. 
Телеканал сообщает, что прежде, связанных с ФСБ лиц, Британия внесла в санкционный список. Речь идет о двух членах группы Star Blizzard, которые якобы были заподозрены в распространении компромата на американских политиков. 
 
Прежде сообщалось, что Великобритания расширила санкционный список против РФ. В него вошли 45 новых позиций.
 
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#сша
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#украина
#великобритания
#дипломат
#рф
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В Петербурге СОБР вломился в отдел МВД Выборгского района по делу азербайджанской мафии
СОБР проводит обыски в отделе МВД Выборгского района в Петербурге
07 декабря 2023, 16:08

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

СОБР нагрянул в 59-й отдел МВД Выборгского района в Санкт-Петербурге, сейчас там проводятся обыски по делу о покровительстве банды «азербайджанских вымогателей». Об этом сообщает Shot со ссылкой на собственный источник.
Сейчас сотрудники СОБР проводят спецоперацию Собственной Безопасности и ГСУ СК в 59-м отделе МВД Выборгского района Санкт-Петербурга. Проводятся обыски. По версии следствия, некоторые сотрудники МВД могли «крышевать» представителей «азербайджанской мафии». Двое сотрудников уже задержаны.

Ранее сообщалось, что в Петербурге орудует «азербайджанская мафия». Выходцы из кавказской страны избивали прохожих и выкладывали видео в сеть. Делом заинтересовался Следственный комитет, который по личному поручению главы ведомства Александра Бастрыкина, начал проверку.

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#мвд
#сотрудники
#ск
#следственный комитет
#видео
#страны
#азербайджан
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Песков прокомментировал просьбу 83-летней москвички к Путину удочерить её
Песков: в Кремле не знают о просьбе 83-летней москвички к Путину удочерить её
07 декабря 2023, 16:04

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о просьбе пенсионерки к Путину удочерить её. Об этом сообщает РБК.
Днём ранее стало известно, что 83-летняя москвичка обратилась в суд, чтобы тот обязал президента Владимира Путина удочерить её. 

Песков сообщил, что существует несколько способов для прямого взаимодействия с президентом. Можно направить обращение на имя президента или высказать свои требования и предложения на прямой линии, которая состоится 14 декабря. 

Отмечается, что иск в Тверской суд Москвы подала пенсионерка Сусанна Тапалцян. В опубликованных на сайте суда данных имеется иск от этого человека, однако имя Путина не фигурирует в карточке дела. 

По нормам Гражданского процессуального кодекса России вопрос о принятии иска должен быть разрешён через пять дней с момента подачи иска. Таким образом, Тапалцян должна узнать о решении суда до 12 декабря. 

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#владимир путин
#пенсионерка
#дмитрий песков
#кремль
#суд
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Глава Минобороны Украины Умеров публично раскритиковал Залужного в США
07 декабря 2023, 15:56

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинский министр обороны Рустем Умеров публично раскритиковал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в ходе поездки в США. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в своём Telegram-канале.
Отмечается, что он открыто осудил действия Залужного. В частности, речь шла о неудавшемся контрнаступлении украинских войск. 

Кроме того, критике подверглась и статья Залужного для издания The Economist, в которой генерал заявил о тупиковом положении армии. 

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, также раскритиковавшая Залужного и требовавшая его отставки, создала опрос для выбора нового кандидата на место главкома ВСУ. 

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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
#украина
#сша
#валерий залужный
#спецоперация
#всу
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