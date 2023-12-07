На Западе считают, что прогноз Путина об Украине начинает сбываться

Фото: Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин сделал верное предположение, что страны Запада начинают уставать от конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал WION.
«Его предсказание о том, что Соединенные Штаты и европейские страны «устанут», уже начинает сбываться», — отмечает телеканал.В материале сказано, что вопрос о способности оказания помощи Украине становится более остро, ведь в США сейчас много внутренних разногласий на эту тему. WION указывает на то, что более нет гарантий того, что Вашингтон продолжит помогать Киеву, сколько бы времени ни продлился этот конфликт.
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Алина Юрчак