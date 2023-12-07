Утверждена дата выборов президента 2024: кандидаты, будет ли баллотироваться Путин

В 2024 году в России пройдут выборы президента. Прежде сообщалось, что дату проведения голосования определит Совет Федерации в ходе заседания. О том, утверждена ли дата проведения президентских выборов, когда они состоятся, и кто примет участие в президентской гонке, расскажет редакция «Радио 1».