Утверждена дата выборов президента 2024: кандидаты, будет ли баллотироваться Путин

Фото: сайт Кремля
В 2024 году в России пройдут выборы президента. Прежде сообщалось, что дату проведения голосования определит Совет Федерации в ходе заседания. О том, утверждена ли дата проведения президентских выборов, когда они состоятся, и кто примет участие в президентской гонке, расскажет редакция «Радио 1».
Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года
Совет Федерации рассмотрел проект постановления о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. По итогам заседания, дата проведения президентских выборов в России утверждена.
Будет ли Путин баллотироваться в 2024
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прежде сообщил, что действующий глава государства в настоящее время не принимал решение о выдвижении на выборах в 2024 году.
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Спикер Кремля отметил, что общественность будет проинформирована, как только соответствующее решение будет принято. Песков также выразил надежду на то, что Владимир Путин будет выдвигаться на очередной президентский срок. Он подчеркнул, что у него нет сомнений в том, что глава государства одержит победу в голосовании и вновь займет пост президента России.
Кандидаты на выборы в России в 2024 году
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прежде сообщил, что от фракции будет выдвинут кандидат на президентские выборы в 2024 году, однако не привел подробностей о выдвиженце. О своем намерении принять участие в президентской гонке заявлял бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, который в настоящее время находится под стражей.
Руководитель партии «Новые люди» Алексей Нечаев заверил, что кандидат от партии обязательно отправится на президентские выборы в 2024 году. О том, кто будет претендовать на пост главы государства, члены фракции решат на съезде, который состоится в конце текущего года.
Путин утвердил поправки в закон о выборах президента России
Действующий президент России Владимир Путин внес некоторые поправки в ФЗ «О выборах президента Российской Федерации».
Согласно нововведениям, на территории страны, где объявлено военное положение, выборы могут проводиться, однако ЦИК вправе устанавливать особенности подготовки и проведения голосования.
Названа дата выборов президента России
Напомним, в настоящее время военное положение действует в присоединенных к РФ субъектах: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Отмечается, что проведение избирательной кампании в условиях военного положения, возможно после консультаций с российским оборонным ведомством, ФСБ и главой региона.
Поправки также определяют порядок осуществления фото и видеосъёмки при проведении голосования. Проводить фиксацию выборного процесса смогут только «имеющие право на осуществление съемки».
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