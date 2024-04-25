Силуанов: в России назрела необходимость налоговой донастройки

Фото: сайт Кремля
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в РФ назрела необходимость налоговой донастройки. Об этом Силуанов сообщил во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
По словам Силуанова, одной из ключевых задач реформы станет создание благоприятных условий для инвестиций компаний. Отмечается, что в следующем месяце российское финансовое ведомство намерено обсудить с представителями бизнеса конкретные предложения по налоговой системе.
Силуанов подчеркнул, что при рассмотрении предложений власти будут исходить из принципа справедливого налогообложения.
Напомним, в марте глава российского государства Владимир Путин призвал создать такую систему налогообложения в России, которая будет стабильна минимум до 2030 года.
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Силуанов подчеркнул, что при рассмотрении предложений власти будут исходить из принципа справедливого налогообложения.
Напомним, в марте глава российского государства Владимир Путин призвал создать такую систему налогообложения в России, которая будет стабильна минимум до 2030 года.
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Екатерина Коршунова