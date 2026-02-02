Россия и Бразилия укрепляют диалог: Мишустин проведёт серию встреч в Латинской Америке

02 февраля 2026, 18:42

Мишустин летит в Бразилию для переговоров с Лулой да Силвой

Михаил Мишустин (Фото: www.kremlin.ru)

Председатель правительства России Михаил Мишустин 5 февраля отправится с рабочим визитом в Бразилию. Об этом сообщили в аппарате кабинета министров РФ.