Россия и Бразилия укрепляют диалог: Мишустин проведёт серию встреч в Латинской Америке
Председатель правительства России Михаил Мишустин 5 февраля отправится с рабочим визитом в Бразилию. Об этом сообщили в аппарате кабинета министров РФ.
Поездка станет важным этапом в развитии двусторонних отношений между Москвой и Бразилиа.
Ключевым событием визита станет VIII заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству. В мероприятии примут участие Михаил Мишустин и вице-президент Бразилии Жералду Алкмин. Стороны планируют обсудить актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия, промышленной кооперации, энергетики, науки и технологий, а также расширение гуманитарных и культурных связей.
Отдельное внимание в рамках визита будет уделено политическому диалогу на высшем уровне. Михаил Мишустин проведёт личную встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Ожидается, что переговоры затронут перспективы стратегического партнёрства, координацию позиций на международных площадках и взаимодействие в рамках БРИКС.
Визит российского премьер-министра проходит на фоне активизации контактов между странами Глобального Юга и призван подчеркнуть взаимный интерес России и Бразилии к углублению сотрудничества в условиях меняющейся мировой политической и экономической конъюнктуры.
