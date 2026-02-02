Достижения.рф

Россия и Бразилия укрепляют диалог: Мишустин проведёт серию встреч в Латинской Америке

Мишустин летит в Бразилию для переговоров с Лулой да Силвой
Михаил Мишустин (Фото: www.kremlin.ru)

Председатель правительства России Михаил Мишустин 5 февраля отправится с рабочим визитом в Бразилию. Об этом сообщили в аппарате кабинета министров РФ.



Поездка станет важным этапом в развитии двусторонних отношений между Москвой и Бразилиа.

Ключевым событием визита станет VIII заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству. В мероприятии примут участие Михаил Мишустин и вице-президент Бразилии Жералду Алкмин. Стороны планируют обсудить актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия, промышленной кооперации, энергетики, науки и технологий, а также расширение гуманитарных и культурных связей.

Отдельное внимание в рамках визита будет уделено политическому диалогу на высшем уровне. Михаил Мишустин проведёт личную встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Ожидается, что переговоры затронут перспективы стратегического партнёрства, координацию позиций на международных площадках и взаимодействие в рамках БРИКС.

Визит российского премьер-министра проходит на фоне активизации контактов между странами Глобального Юга и призван подчеркнуть взаимный интерес России и Бразилии к углублению сотрудничества в условиях меняющейся мировой политической и экономической конъюнктуры.

Софья Метелева

