«Это откровенная неправда»: премьер Норвегии жёстко ответил Трампу из-за заявлений о НАТО

02 февраля 2026, 18:10

Премьер Норвегии Стёре опроверг слова Трампа о роли США в НАТО

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре раскритиковал заявления президента США Дональда Трампа о Североатлантическом альянсе, назвав их недостоверными и вводящими в заблуждение. Об этом сообщает «Газета.Ru».