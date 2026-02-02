«Это откровенная неправда»: премьер Норвегии жёстко ответил Трампу из-за заявлений о НАТО
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре раскритиковал заявления президента США Дональда Трампа о Североатлантическом альянсе, назвав их недостоверными и вводящими в заблуждение. Об этом сообщает «Газета.Ru».
По его словам, утверждения американского лидера о том, что Соединённые Штаты якобы «отдали НАТО всё, не получив ничего взамен», не соответствуют реальности.
Речь идёт о высказываниях Трампа, сделанных 21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Тогда он заявил, что США долгие годы обеспечивали безопасность Европы, защищая союзников по НАТО от Советского Союза и России, при этом европейские страны якобы не выполняли свои финансовые обязательства и не платили «по счетам».
Стёре категорически не согласился с такой трактовкой роли альянса. Он подчеркнул, что коллективная безопасность — это система взаимной выгоды, а не односторонняя помощь со стороны США. По словам норвежского премьера, сотрудничество в рамках НАТО ежедневно приносит конкретные преимущества всем его участникам, включая саму Америку.
Он добавил, что значительная часть американского общества понимает реальную ценность альянса. Он также отметил, что НАТО строится на общих интересах и совместной ответственности, а не на принципах благотворительности или односторонних уступок.
